В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца шестерых детей

Общество 26.02.2025 21:11
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26.02.2025 21:11
Анатолий Чернышков из Новоаннинского района Волгоградской области погиб на специальной военной операции.
Анатолий Чернышков жил и учился в Новоаннинском. Заключив контракт, служил в 6-й казачьей бригаде «Штурмовик» в звании ефрейтора. Погиб при выполнении служебных задач.
Ему было сорок лет. У него остались сестры, жена и шестеро детей. Похоронят казака 28 февраля в хуторе Рябовский Алексеевского района.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в Новоаннинском районе пройдет церемония прощания с тремя местными жителями, которые погибли на СВО.
Коллаж V102.RU
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