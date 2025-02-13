В Волгограде выставят 200 произведений искусства из Эрмитажа





В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова пройдет масштабная выставка произведений художественного и декоративно-прикладного искусства из Эрмитажа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, всего для жителей и гостей региона представят свыше 200 работ.

Посетители смогут увидеть фарфоровые статуэтки «Народности России», созданных в начале 20 века на Императорском фарфоровом заводе скульптором Павлом Каменским по личной инициативе императора Николая II. Также в музее представят работы Рембрандта, Рубенса, Шишкина, Васнецова и Домье.

Проект приурочен к 65-летию со дня основания музея Машкова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка продлится с 7 марта по 1 июня 2025 года.

Фото: архив V102.RU