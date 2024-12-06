Общество

В Волгограде участникам СВО передали внедорожники и седаны для боевых задач

Общество 06.12.2024 17:24
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06.12.2024 17:24


Сегодня, 6 декабря, в Волгограде участникам специальной военной операции вручили ключи от семи конфискованных автомобилей для выполнения боевых задач. Как сообщает V102.RU, средства передвижения были переданы региональным управлением Росимущества военнослужащим при поддержке УФСБ России Волгоградской области.  


Как сообщает ИА «Высота 102», автомобили будут отправлены в Донецкую Народную Республику, где их за несколько дней модифицируют для выполнения боевых задач.  


– В некоторых автомобилях спилим крышу и установим люк для ведения огня по квадрокоптерам и дронам. Также установим дополнительную защиту для безопасности личного состава. Нам передали автомобили разных марок: Mitsubishi Outlander, «Ниву» и «Гранту», Opel Astra, Hyundai Solaris и другие, – рассказал информагентству военнослужащий с позывным «Авдей». 


Гражданские автомобили переданы участникам СВО для мобильного и быстрого передвижения непосредственно в зоне военных действий. Два из них планируется использовать при эвакуации раненых военных, а также для подвоза личного состава, медикаментов, боеприпасов и продуктов к переднему краю фронта. 

– Если в летнее время нами активно использовались мотоциклы, квадроциклы и «багги», то с наступлением холодов мы начинаем активно пользоваться гражданскими авто, – пояснил боец. 


Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU 

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