Детям участников СВО вручили школьные наборы в Волгограде





В Волгограде региональное отделение Российского детского фонда передало школьные наборы 70 первоклассникам, отцы которых исполняют воинский долг в зоне специальной военной операции.

По информации регионального Детфонда, мероприятие прошло в районном центре социальной защиты населения и было посвящено проводам лета и предстоящему Дню знаний. А в ближайшее время такие же наборы вручат еще нескольким десяткам ребят с инвалидностью и оставшимся без попечения родителей.

Напомним, что ранее 180 наборов первоклассника были доставлены в подшефный для Волгоградской области Станично-Луганский район ЛНР.

Отметим, что акции реализуются при поддержке жителей и коллективов предприятий Волгоградской области, которым организация благодарна за активную гражданскую позицию.

Оказать поддержку подопечным Волгоградского регионального отделения Российского детского фонда можно с помощью перевода (реквизиты указаны на сайте организации).

Всестороннее содействие семьям участников СВО, а также жителям Донбасса остается одним из важнейших направлений работы Детского фонда в Волгоградской области.

Фото: предоставлено региональным отделением Детского фонда