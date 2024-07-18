Общество

Цены на авиабилеты в Волгограде подскочили на 20%

Общество 18.07.2024 13:00
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18.07.2024 13:00


Стоимость авиабилетов в Волгограде за последнюю неделю вновь выросла. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, подорожание за несколько дней составило 6,15%. Средняя цена перелета в эконом-классе на расстояние в 1 тысячу километров увеличилась до 12490 рублей. 
При этом с начала лета билеты на самолеты подорожали примерно на 20%. Так, в первых числах июня 2024 года они стоили 10560 рублей из расчета полета в эконом-классе на тысячу километров. 

К слову, стоимость авиаполетов в Волгограде постоянно меняется - то дорожает, то дешевеет. В начале марта, например, только за одну неделю билеты стали стоить дороже сразу на 22%.

Фото V102.RU

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