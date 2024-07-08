Общество

В России усилят госконтроль за соблюдением трудового законодательства

Общество 08.07.2024 17:37
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08.07.2024 17:37


Четвертого июля парламентарии приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. На прошлой неделе его анонсировал в личном телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт ДумаТВ.

— Необходимо повышать уровень защиты трудовых прав граждан. На этой неделе в Государственной думе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Проект федерального закона призван защитить права работающих граждан, — отметил в своем посте Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы озвучил изменения, которые федеральный закон привнесет в жизнь россиян: установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней, создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате, осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника в случае приостановки производства или при наличии потребности на другом предприятии.

Володин уточнил, что последняя из перечисленных инициатив даст гражданам возможность сохранить стабильный доход в случае локального кризиса за счёт временного перехода на работу в другую организацию. В свою очередь, работодатели смогут впоследствии вернуть себе ценные кадры. При этой процедуре изначальный трудовой договор не расторгнут — его действие будет приостановлено. Спикер Госдумы добавил, что это решение также может оказаться весьма полезным в отраслях с сезонной занятостью.

Напомним, этим летом в первом чтении парламентарии уже одобрили законопроекты об индексации пенсий работающим пенсионерам и запрете продажи несовершеннолетним энергетиков. Последний после окончательного одобрения вступит в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Фото: пресс-служба Госдумы

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