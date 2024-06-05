Общество

В Волгограде вторые сутки разыскивают школьницу в парадной форме

Общество 05.06.2024 16:43
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05.06.2024 16:43


В Волгограде волонтеры вторые сутки разыскивают 15-летнюю Екатерину Торгашину. Как сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт»‎, девушка 3 июня вышла из дома и больше о ее местонахождении ничего не известно. 

Приметы: рост 170, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. 

В день пропажи на Екатерине была белая рубашка и черные штаны. 

Если вы видели девушку или у вас есть хоть какая-то информация о ее местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Фото: «ЛизаАлерт»‎

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