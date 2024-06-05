В Волгограде вторые сутки разыскивают школьницу в парадной форме





В Волгограде волонтеры вторые сутки разыскивают 15-летнюю Екатерину Торгашину. Как сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт»‎, девушка 3 июня вышла из дома и больше о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

В день пропажи на Екатерине была белая рубашка и черные штаны.

Если вы видели девушку или у вас есть хоть какая-то информация о ее местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»‎