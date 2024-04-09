Волгоградцев обяжут впускать в квартиры специалистов газовых служб





В Госдуме разработали поправки к Жилищному кодексу, обязывающие собственников квартир, а также граждан, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма, предоставлять доступ специалистов к газовому оборудованию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, поступивший на одобрение в Волгоградскую областную думу, соответствующие положения предлагается закрепить в статье 157.

- В случае, если собственником помещения в многоквартирном доме добровольно не исполняется обязанность по предоставлению такого доступа, законопроектом предлагается закрепить право специализированной организации обратиться в суд с заявлением о его понуждении, — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом депутаты предлагают закрепить особый порядок рассмотрения такого рода дел — в течение 12 дней, а решения о понуждении собственника к предоставлению доступа в квартиру будут вступать в силу немедленно.

Отметим, соответствующий законопроект внесён в Госдуму 14 февраля 2024 года группой из 24 депутатов. Отзывы от регионов должны быть направлены в нижнюю палату до 16 апреля. Рассмотрение законопроекта включено в майскую программу заседаний Госдумы.