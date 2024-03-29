В Волгоградской области простились с сержантом Виктором Абушаевым





В Котельниковском районе Волгоградской области простились с погибшим на СВО 27-летним Виктором Абушаевым. По информации администрации района, Виктор родился в хуторе Майоровский Котельниковского района, здесь и проживал до начала мобилизации.

Виктор Абушаев окончил МКОУ «Майоровская СШ». В зону специальной военной операции отправился осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Администрация района выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

– Виктор Андреевич показал пример мужества и истинного патриотизма, с честью и до конца он исполнил свой гражданский и воинский долг, – сообщили в районной администрации.



Фото: Администрация Котельниковского района / Telegram