Еще недавно казалось, что проблемы со спиной грозят только пожилым людям. Но в последние годы на приём к врачам все чаще приходят и молодые волгоградцы. Действительно ли большинству из них требуется операция? Можно ли спокойно жить с грыжей? И реально ли «застраховать» свой позвоночник от нежелательных болезней? Самые популярные вопросы пациентов корреспонденты V102.RU задали нейрохирургу Игорю Шошинову.

Болезни позвоночника омолаживают сидячая работа, скудная физическая активность и особенно лишний вес.

— Раньше мы говорили о дегенеративно-дистрофических изменениях или, проще говоря, старении позвоночника, и представляли себе пожилого человека. Сейчас же мы оперируем даже подростков с межпозвонковыми грыжами, ведь адинамия, разбалансированные физические нагрузки, а порой и лишний вес могут быть уже со школьного возраста.





По словам врача, о здоровье своей спины многие горожане вспоминают только при появлении сильных болей.

— Из-за чего разрушается позвоночник? Из-за пассивной и активной нагрузок. Пассивная — это наш вес. Активная — то, как мы встаем с кровати, стоим, идем, варим борщ или вскапываем грядки, какой вес мы поднимаем, сколько времени проводим за рулем и в рабочем кресле. В этом вопросе важно и то, как отдыхает наша спина, как мы о ней заботимся. Заботимся ли вообще? — рассуждает нейрохирург. — Болезни спины — как правило, болезни образа жизни. Поэтому и лечатся они, в основном, изменением образа жизни. Мы — нейрохирурги и неврологи — только помогаем человеку вернуться к ее привычному образу и качеству. Несмотря на большие возможности нашего направления, сделать полностью новую спину мы, конечно, не сможем. Хотя сейчас нам под силу очень сложные операции, на которых мы восстанавливаем позвоночник практически из ничего.





Пытаясь разгадать причину недуга, волгоградцы спешат на МРТ. В заключении пациенты отыскивают знакомое слово «грыжа» и сразу же представляют себе самую безрадостную картину — операционный стол, долгую реабилитацию и пожизненные ограничения.

— Протрузия и грыжа — два понятия, от которых людей бросает в холодный пот. Их воспринимают едва ли не как приговор. На самом деле это чисто рентгенологические заключения, размер выбухания, — объясняет Игорь Шошинов. — Наличие грыжи вовсе не означает, что человеку непременно показана операция. Наличие болей в спине и ноге — тоже не показания к операции. К счастью, грыжа — не вопрос жизни и смерти. Это вопрос качества жизни. Если добиться приемлемого результата можно консервативным методом — таблетками, уколами, капельницами, массажами, физиопроцедурами, — то и ради бога. Самая лучшая операция — та, которой удалось избежать.





Если же сильную боль не заглушают даже лекарства, горожанам советуют не оттягивать встречу с врачом. «Чем лучше ваше состояние будет, когда вы к нам придете, тем лучше оно будет на выходе», - предупреждает своих пациентов нейрохирург.

— Иногда мы сразу видим, что избежать операции невозможно. И в этом случае человеку важно преодолеть страх и вовремя заняться своим здоровьем, ведь промедление может иметь самые серьезные последствия, — отмечает врач. — Наша задача — на простом языке объяснить человеку, чем он болен, какие могут быть исходы, какие «красные флаги» нельзя игнорировать. Скажем, если он уже не спит от боли, ему, скорее всего, требуется хирургическое вмешательство.





Благодаря регулярным занятиям и укреплению мышц спины волгоградцы могут никогда не узнать о болях в спине. Главное — не впадать в крайности и соблюдать правило золотой середины, советует Игорь Шошинов.

— Пациентам, которые спрашивают, как им жить, чтобы не попасть на операционный стол, я всегда советую избегать крайностей — от ничегонеделания до резвых «скачек». Если мы хотим прожить долго, счастливо и максимально комфортно, нужно придерживаться какого-то сбалансированного среднего образа жизни и среднего ритма. Это касается и нагрузок, и отдыха. Я не могу сказать чего-то плохого про спорт: организм людей, которые занимаются им с самого детства, функционирует совсем по-другому. Но чрезмерные нагрузки на неподготовленный организм и полупрофессиональный спорт без наставничества чреваты последствиями. Это калечит не только позвоночник, но и суставы, связки, — предупреждает специалист. — Повторю, что при появлении проблем со здоровьем людям однозначно нужно идти к профессионалам. Выбор у них есть — в нашем городе много высококлассных специалистов российского уровня.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»