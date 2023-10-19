



В Волгоградской области сегодня, 19 октября, простятся с погибшим при исполнении воинского долга Яном Фидарис Улы Низамутдиновым. Похороны пройдут в городе Новоаннинский.

– Ян родился 17 сентября 1978 года в городе Асбесте Свердловской области. Школьные годы провел в Ташкенте, а в 1995 году переехал в Новоаннинский район, – сообщили в администрации Новоаннинского района. – В 18 лет он ушел служить в армию, после чего переехал в Московскую область. Однако, когда объявили о специальной военной операции, Ян Фидарис Улы заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился защищать Родину. По истечении срока контракта вернулся в Новоаннинский.

Вновь в зону спецоперации житель Волгоградской области отправился в августе 2023 года, заключив контракт с Министерством обороны. Был гранатометчиком.

– 5 октября 2023 года погиб при исполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества, – сообщают в районной администрации.

Известно, что у погибшего остались жена и двое сыновей.