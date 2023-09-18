Расследования

За смерть женщины и ребенка в ДТП под Волгоградом 20-летний москвич заплатил 5 миллионов

Расследования 18.09.2023 19:11
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18.09.2023 19:11


Новоаннинский районный суд Волгоградской области огласил приговор 20-летнему жителю Московской области по делу о смертельном ДТП в декабре 2021 года. Сидевший за рулем отцовской Toyota Camry молодой человек спровоцировал массовую аварию, в результате которой погибли 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь.  

На момент аварии, отметим, осужденному сегодня, 18 сентября, Джабраилову А.Р. было всего 18 лет. Как сообщали 26 декабря 2021 года в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 25-го числа того же месяца на 710-м километре трассы «Волгоград-Москва». В ходе следствия удалось восстановить все обстоятельства происшествия. 

– 25 декабря 2021 года около 09:30 Джабраилов А.Р. на мосту, имеющем двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении, при недостаточной видимости в условиях снегопада и гололеда, в нарушение ПДД выехав на полосу встречного движения, совершил контактирование правой боковой частью кузова автомобиля с боковой частью Infiniti, в салоне которого находились водитель, его супруга и малолетняя дочь. Вследствие Infiniti в неуправляемом и неконтролируемом заносе выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF, – сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Новоаннинского районного суда. 

В результате пассажиры Infiniti – 39-летняя женщина и 11-летняя девочка от полученных травм скончались на месте. Водитель Infiniti был доставлен в больницу.


В суде уточняют, что 20-летний Джабраилов полностью признал вину и раскаялся. Более того, он принес извинения потерпевшим в зале судебного заседания, а перед тем возместил им причиненный моральный вреда в размере пяти миллионов рублей. 

– Джабраилов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком два года шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу, – сообщили в пресс-службе суда. 


Приговор Новоаннинского районного суда пока не вступил в силу и может быть обжалован. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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