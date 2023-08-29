Участникам СВО в Волгограде вручили награды за мужество

Сегодня, 29 августа, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения наград военнослужащим-участникам специальной военной операции за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Как сообщили V102.RU в музее, награды вручили временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
Воины были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», медалью Суворова, медалью Жукова, а также часами от губернатора Волгоградской области.
В мероприятии приняли участие представители ветеранов Вооруженных Сил, молодежных патриотических организаций, общественности, духовенства, родные и близкие награжденных.
Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"