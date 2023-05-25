ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °С

В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры. Как сообщает V102.RU, местами по региону столбики термометров покажут +32 градуса, при этом синоптики обещают штормовой ветер и осадки.

— 26 мая по области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточного направления при грозах с порывами до 20 м/с. В ночные часы за окном +14...+19 °С, днем +22...+27 °С, местами воздух прогреется до +28...+32 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 27 мая в регионе днем в отдельных районах вероятны осадки в виде кратковременных дождей, местами ливней, града. Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 15-20 м/с. В ночной период температура опустится до +13...+18 °С, после обеда термометры покажут +20...+25 °С, местами до +27 °С.

В Волгограде 26 мая будет сухо, ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Температура ночью составит +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.

— 27 мая в городе-герое ночью без существенных осадков, в дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер западного направления 4-9 м/с. Ночью в областной столице +15...+17 °С, днем +25...+27 °С, — добавили в Волгоградском ЦГМС.

Сегодня, 25 мая, в областном центре облачная с прояснениями погода, сильных осадков не обещают. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Днем температурные значения составят +27...+29 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»