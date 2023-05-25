Общество

ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °С

Общество 25.05.2023 10:28
0
25.05.2023 10:28


В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры. Как сообщает V102.RU, местами по региону столбики термометров покажут +32 градуса, при этом синоптики обещают штормовой ветер и осадки. 

— 26 мая по области местами пройдут кратковременные дожди с  грозами. Ветер юго-восточного направления при грозах с порывами до 20 м/с. В ночные часы за окном +14...+19 °С, днем +22...+27 °С, местами воздух прогреется до +28...+32 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 27 мая в регионе днем в отдельных районах вероятны осадки в виде кратковременных дождей, местами ливней, града. Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 15-20 м/с. В ночной период температура опустится до +13...+18 °С, после обеда термометры покажут +20...+25 °С, местами до +27 °С.

В Волгограде 26 мая будет сухо, ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Температура ночью составит +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.

— 27 мая в городе-герое ночью без существенных осадков, в дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер западного направления 4-9 м/с. Ночью в областной столице +15...+17 °С, днем +25...+27 °С, — добавили в Волгоградском ЦГМС. 

Сегодня, 25 мая, в областном центре облачная с прояснениями погода, сильных осадков не обещают. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Днем температурные значения составят +27...+29 °С.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.05.2023 11:38
Общество 25.05.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 11:34
Общество 25.05.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 10:52
Общество 25.05.2023 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 10:05
Общество 25.05.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 08:45
Общество 25.05.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 18:46
Общество 24.05.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 17:08
Общество 24.05.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 16:06
Общество 24.05.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 14:31
Общество 24.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 13:52
Общество 24.05.2023 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 12:38
Общество 24.05.2023 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2023 12:08
Общество 24.05.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 10:48
Общество 24.05.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2023 09:59
Общество 24.05.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 08:08
Общество 24.05.2023 08:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:38
В Волгограде за 8 часов устранили коммунальную аварию на ул. ЦиолковскогоСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области за неделю бензин подорожал на 10 копеекСмотреть фотографии
11:31
Андрей Бочаров на Госсовете рассказал об успехах в оздоровлении Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
10:52
ВТЗ провел корпоративный турнир ТМК по баскетболуСмотреть фотографии
10:50
«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:28
ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °ССмотреть фотографии
10:05
Безнаказанно «колдовать» над счетчиком не получится, объяснили волгоградцам энергетикиСмотреть фотографии
09:57
«Забрали зерновозы и иномарку»: под Волгоградом задержали угрожавших фермеру кавказцевСмотреть фотографии
09:53
Это современная эпидемия: врач назвала настоящие причины аллергии у горожан и оправдала топольСмотреть фотографии
09:31
«Виноваты полигоны и люди»: в центре Волгограда зарастают мусором гаражи под окнами жилого домаСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 3467 человекСмотреть фотографии
08:07
«Просто болела голова»: в волгоградской больнице спасли женщину с опухолью мозжечкаСмотреть фотографии
22:02
«Динамо-Синара» примет в Волгограде 25 мая «Кубань»Смотреть фотографии
20:19
До 170 тысяч: главные врачи волгоградских больниц обнародовали зарплаты за 2022 годСмотреть фотографии
19:53
Директор волгоградского филиала Tele2 вошел в число топ-менеджеров года в сфере связиСмотреть фотографии
19:20
Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тысяч за гей-пропагандуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводеСмотреть фотографии
18:05
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»Смотреть фотографии
17:08
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсменуСмотреть фотографии
16:20
Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрамСмотреть фотографии
16:06
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области на остановке задержали мужчину с обрезом ружьяСмотреть фотографии
15:57
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об открытии ЕНС для всех физических лицСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»Смотреть фотографии
13:52
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный трупСмотреть фотографии
12:39
Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торговСмотреть фотографии
12:38
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»Смотреть фотографии
 