В мэрии Волгограда напомнили об ограничениях движения в майские праздники

Общество 30.04.2023 13:38
0
30.04.2023 13:38
В администрации Волгограда напомнили об ограничениях в движении транспорта, которые будут действовать в районе стадиона после окончания ретро-матча. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, это связано с обеспечением безопасности большого количества болельщиков, которые будут выходить со стадиона.
Так, 1 мая с 20.30 до 22.30 ч. будет ограничено движение транспорта по Первой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до 7-й Гвардейской и Нулевой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до Землянского. Водителям транспортных средств следует планировать объезд данного участка по Второй продольной магистрали. При этом на указанных участках будет осуществляться сквозное движение общественного городского транспорта. Также разрешат выезд со стоянок вблизи «Волгоград Арены».
Кроме того, на время подготовки и проведения праздничных культурно-массовых мероприятий с 20.00 28 апреля до 24.00 9 мая пешеходный режим будет действовать на парковочной площадке на пл. Павших борцов.
Кроме того, на время проведения репетиций парада войск Волгоградского гарнизона 2 и 4 мая с 7.00 до 21.00 пешеходный режим будет действовать на улице Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также на прилегающих к ней участках улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев, при этом 4 мая пешеходное пространство на ул. Мира расширится до ул. Порт-Саида. Для проведения генеральной репетиции парада, которая состоится 7 мая, указанная выше территория станет пешеходной с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.Напомним, в день ретро-матча в Волгограде общественный транспорт будет функционировать в усиленном режиме – количество подвижного транспорта увеличится, в то же время сократится интервал между рейсами трамваев и троллейбусов.
Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-Дону30.04.2023 18:09
Общество 30.04.2023 18:09
На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"30.04.2023 16:58
Общество 30.04.2023 16:58
В Волгоградской области количество бедных сократилось до 235 тысяч человек30.04.2023 14:50
Общество 30.04.2023 14:50
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парада30.04.2023 12:46
Общество 30.04.2023 12:46
Свинина для шашлыков подорожала в Волгоградской области30.04.2023 11:21
Общество 30.04.2023 11:21
В Волгоградской области дозревает первая клубника30.04.2023 10:34
Общество 30.04.2023 10:34
Грозы испортят майские праздники жителям Волгоградской области30.04.2023 09:46
Общество 30.04.2023 09:46
Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из Камышина29.04.2023 19:22
Общество 29.04.2023 19:22
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животных29.04.2023 18:38
Общество 29.04.2023 18:38
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом29.04.2023 17:01
Общество 29.04.2023 17:01
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской области29.04.2023 16:38
Общество 29.04.2023 16:38
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»29.04.2023 16:11
Общество 29.04.2023 16:11
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбы29.04.2023 15:18
Общество 29.04.2023 15:18
ЦПКиО Волгограда завалило пеной29.04.2023 14:41
Общество 29.04.2023 14:41
Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в Волгограде29.04.2023 12:29
Общество 29.04.2023 12:29