Общество

В мэрии Волгограда напомнили об ограничениях движения в майские праздники

Общество 30.04.2023 13:38
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30.04.2023 13:38


В администрации Волгограда напомнили об ограничениях в движении  транспорта, которые будут действовать  в районе стадиона после окончания ретро-матча. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, это связано с обеспечением безопасности большого количества болельщиков, которые будут выходить со стадиона.
Так, 1 мая с 20.30 до 22.30 ч. будет ограничено движение транспорта по Первой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до 7-й Гвардейской и Нулевой продольной магистрали от улицы Маршала Крылова до Землянского.  Водителям транспортных средств следует планировать объезд данного участка по Второй продольной магистрали. При этом на указанных участках будет осуществляться сквозное движение общественного городского транспорта. Также разрешат выезд со стоянок вблизи «Волгоград Арены». 

Кроме того, на время подготовки и проведения праздничных культурно-массовых мероприятий с 20.00 28 апреля до 24.00 9 мая пешеходный режим будет действовать на парковочной площадке на пл. Павших борцов.

Кроме того, на время проведения репетиций парада войск Волгоградского гарнизона 2 и 4 мая с 7.00 до 21.00 пешеходный режим будет действовать на улице Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также на прилегающих к ней участках улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев, при этом 4 мая пешеходное пространство на ул. Мира расширится до ул. Порт-Саида. Для проведения генеральной репетиции парада, которая состоится 7 мая, указанная выше территория станет пешеходной с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.
Напомним, в день ретро-матча в Волгограде общественный транспорт будет функционировать в усиленном режиме – количество подвижного транспорта увеличится, в то же время сократится интервал между рейсами трамваев и троллейбусов.


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