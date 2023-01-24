Общество

Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре Волгограда

Общество 24.01.2023 13:23
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24.01.2023 13:23

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 24 января, осмотрел реконструкцию стел на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда. Вместе с главой региона оценить качество работ отправились и представители ветеранского сообщества. 



— Аллея Героев — это памятное место, которое знают  во всем мире и, конечно, оно пользуется всегда популярностью у жителей Волгоградской области, города-героя Волгограда, наших гостей. И мы помним, в каком состоянии оно находилось, — отметил Андрей Бочаров. — Нам удалось реализовать серьезный проект, очень сложный проект, потому что если бы мы вовремя не занялись этой работой, то все могло бы завалиться здесь. Основание памятника на самом деле практически находилось в аварийном состоянии. Но своевременно принятые решения и меры помогли сохранить объект. 

Представитель заказчика, директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский, рассказал журналистам ИА «Высота 102», что восстановительные работы заняли четыре месяца. 

— Был заменен гранит, заново отлиты внутри стелы, заменено освещение, отреставрированы буквы, — пояснили Целковский. — Есть отдельные недостатки, но они незначительные. В частности, это касается укладки плитки, есть определенные перепады, нами выдвинут ряд замечаний. Подрядчик обязуется устранить их в весенний период. Гарантия на работы составляет пять лет.  

Напомним, что реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения на Аллее Героев проводила компания «Реновацио». Начальная цена контракта, согласно данным сайта госзакупок, была указана как 61 миллион 667 тысяч рублей. В 2018 году специалисты ООО «Реновацио» благоустраивали территорию, прилегающую к пароходу «Гаситель», а в 2021-м — восстановили «Братскую могилу воинов 62-й и 65-й Армий» в парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. 

Говоря об Аллее Героев, губернатор еще раз акцентировал внимание, что работы здесь будут проводить в несколько этапов: до 9 мая 2023 года — на отрезке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина. А к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок участок от проспекта Ленина до Площади Павших борцов.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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