Общество

В обители птиц под Волгоградом спасают крылатых питомцев от морозов

Общество 03.12.2022 14:57
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03.12.2022 14:57



В знаменитом питомнике «Обитель птиц» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области из-за наступивших морозов часть крылатых питомцев перевезли в теплые помещения. Как рассказал ИА «Высота 102» отец Василиск, который уже несколько лет спасает попавших в беду птиц, так, холода совершенно не переносят аист, пастушок, соколы и коршун. По договоренности с волгоградскими орнитологами теплолюбивые питомцы переехали в закрытые помещения на зимний период.

Остальные обитатели остались  в своих вольерах и клетках. Сегодня в «Обители птиц» содержатся птицы одиннадцати видов.



Самый редкий экземпляр – так называемый императорский солнечный орел. История его спасения удивительна.

- В нашей области таких птиц – всего несколько штук. В регионе нет очень высоких деревьев, где они любят гнездиться. Встретить такого орла в степи – настоящая редкость. Вот один из таких уникальных орлов обитал в Суровикинском районе. Однажды он решил поохотиться на кур в селе Савино Суровикинского района, упал на них камнем, но запутался в проводах. А через несколько дней местные мальчишки увидели его бегающим по степи. Ребята поняли, что он не может летать. Накрыли его чехлом от машины. И спасли от верной гибели – он бы просто умер от голода. Так он попал к нам. Оказалось, что у него сломано сухожилие, поэтому одно крыло ему пришлось ампутировать, - рассказал отец Василиск.



Императорского черного орла даже хотели забрать москвичи, которые увлекаются разведением соколов. Но своего питомца отец Василиск не отдал. Он даже документами необходимыми обзавелся, выданными Росимуществом. Так что проживает орел в обители на законном основании. Как, впрочем, и другие птицы.

Обитателей становится здесь с каждым годом все больше и больше. Раненых птиц везут сюда со всех районов области. Сегодня здесь живут сова сплюшка, ушастая сова, ястреб перепелятник, сокол чиглок, канюк, черный коршун, степной орел, орлан-белохвост, филин, пустельга. Питомцы попадают в приют, как правило, с травмами, поэтому сначала их обследуют ветеринарные врачи известной в Волгограде клиники, которые помогают отцу Василиску.

Причем многие птицы сохраняют дикие повадки и им сложно привыкнуть к человеку. К тому же императорскому солнечному орлу надо подходить очень осторожно, маленькими шагами, чтобы его не спугнуть. Только черный коршун не имеет ничего против общения с сотрудниками приюта и гостями.

- Удивительно, но он почти сразу проявил симпатию к человеку, - говорит отец Василиск. – Зайдешь к нему вольер, а он сразу садится на руку. С ним можно и погулять вместе.

Хотя содержание этих редких птиц – дело дорогое, но отец Василиск благодарен всем, кто помогает ему в этом нелегком деле.

Фото из личного архива отца Василиска

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