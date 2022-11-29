Самозанятым разрешат устанавливать торговые объекты в Волгограде









Депутаты готовятся внести в Порядок размещения торговых объектов в Волгограде изменения в интересах самозанятых.

Как сообщили в гордуме, сейчас документ дорабатывается профильными структурами мэрии и городской думы перед его внесением на рассмотрение.

Действующий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда решено доработать в соответствии с недавними изменениями федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В документе хотят прописать возможность заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Речь идет о самозанятых гражданах, которых на в Волгограде порядка 30 тысяч человек.

После внесения соответствующих изменений самозанятые получат возможность заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов по результатам торгов.

Так, на начало осени в схеме размещения НТО числилось 407 свободных мест, в отношении которых по заявлениям хозяйствующих субъектов могут быть проведены торги.

В Волгограде депутаты также планируют увеличить сезонный срок размещения лотков, реализующих определенные группы товаров или размещаемых в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. По предварительным подсчетам, эта инициатива принесет в городской бюджет дополнительные поступления в сумме 488,6 тысячи рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»