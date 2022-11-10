Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновников

Депутаты Волгоградской областной думы намерены загрузить работой аудиторов КСП в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления регпарламента, планируется привлечь ревизоров к проверке реализации государственных программ, учреждений, а также использования бюджетных средств в различных сферах.

В частности, депутаты хотят поручить аудиторам проверить эффективность использования медицинского оборудования, приобретенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы повышения качества жизни граждан старшего поколения. В сфере медицины также планируется проведение аудита модернизации первичного звена здравоохранения, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во втором и третьем квартале КСП займется проверкой реализации экологических проектов – это сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга и сохранение уникальных водных объектов на территории региона, а также подпрограммы «Чистая вода». Ревизоры проведут мониторинг законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на противопожарную службу в 2022 году.

В том числе аудиторы дадут оценку эффективности бюджетных трат на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Областная дума готовит поручение КСП и в области модернизации и развития системы социальной защиты населения, и в сфере поддержки самозанятых.

В будущем году аудит проведут и в ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», известного, как гараж обладминистрации, за период с 2020 по 2022 годы. Ревизоры изучат отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Последним, 11-м пунктом в перечне поручений значится и проведение анализа информации об использовании средств областного бюджета на закупку товаров и услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области за 2022 год.

Проект постановления депутаты областной думы утвердят на ближайшем заседании. При этом и в течение следующего года регпарламент может дать дополнительные поручения аудиторам КСП, как это было, например, в апреле прошлого года. Тогда депутаты, озаботившись состоянием реки Арчеда после расчистки водоема, на которую было потрачено 200 миллионов рублей, дали задание ревизорам проверить эффективность бюджетных трат .

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»