Борьба с коррупцией

Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновников

Борьба с коррупцией 10.11.2022 15:41
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10.11.2022 15:41


Депутаты Волгоградской областной думы намерены загрузить работой аудиторов КСП в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления регпарламента, планируется привлечь ревизоров к проверке реализации государственных программ, учреждений, а также использования бюджетных средств в различных сферах.

В частности, депутаты хотят поручить аудиторам проверить эффективность использования медицинского оборудования, приобретенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы повышения качества жизни граждан старшего поколения. В сфере медицины также планируется проведение аудита модернизации первичного звена здравоохранения, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Во втором и третьем квартале КСП займется проверкой реализации экологических проектов – это сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга и сохранение уникальных водных объектов на территории региона, а также подпрограммы «Чистая вода». Ревизоры проведут мониторинг законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на противопожарную службу в 2022 году. 

В том числе аудиторы дадут оценку эффективности бюджетных трат на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Областная дума готовит поручение КСП и в области модернизации и развития системы социальной защиты населения, и в сфере поддержки самозанятых.

В будущем году аудит проведут и в ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», известного, как гараж обладминистрации, за период с 2020 по 2022 годы. Ревизоры изучат отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Последним, 11-м пунктом в перечне поручений значится и проведение анализа информации об использовании средств областного бюджета на закупку товаров и услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области за 2022 год. 

Проект постановления депутаты областной думы утвердят на ближайшем заседании. При этом и в течение следующего года регпарламент может дать дополнительные поручения аудиторам КСП, как это было, например, в апреле прошлого года. Тогда депутаты, озаботившись состоянием реки Арчеда после расчистки водоема, на которую было потрачено 200 миллионов рублей, дали задание ревизорам проверить эффективность бюджетных трат . 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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