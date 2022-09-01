Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейку

Экономика 01.09.2022 08:11
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01.09.2022 08:11
В Волгоградской области цены на два вида топлива изменились на копейку за прошлую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, дизтопливо в регионе подорожало на копейку – до 52,95 рублей за литр. А бензин марки АИ-92, наоборот, подешевел на столько же – 47,95 рублей за литр.
При этом бензин АИ-96 остался на прежнем уровне – 53,24 рубля за литр. Не изменилась и стоимость бензина АИ-98 – 58,28 рубля.
Средняя цена на топливо в регионе осталась на уровне прошлой недели – 51,29 рубля за литр.
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