Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейку









В Волгоградской области цены на два вида топлива изменились на копейку за прошлую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, дизтопливо в регионе подорожало на копейку – до 52,95 рублей за литр. А бензин марки АИ-92, наоборот, подешевел на столько же – 47,95 рублей за литр.





При этом бензин АИ-96 остался на прежнем уровне – 53,24 рубля за литр. Не изменилась и стоимость бензина АИ-98 – 58,28 рубля.





Средняя цена на топливо в регионе осталась на уровне прошлой недели – 51,29 рубля за литр.



