Стрелявший в полицейского на посту житель Волгограда умер в больнице

В медучреждении Волгограда скончался 35-летний Илья Семенищев. Накануне вечером на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области при проверке документов мужчина выстрелил в сотрудника МВД, после чего второй выстрел произвел себе в голову.

— Стрелявший в сотрудника ГИБДД скончался в реанимации. Пациент был доставлен в больницу № 15 в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, травма оказалась несовместима с жизнью, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Назначен комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительно, стрельба производилась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Состояние пострадавшего полицейского оценивается как удовлетворительное.

Все подробности резонансного происшествия собраны в отдельном материале.