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Выстрелил и побежал: момент нападения на полицейского на посту ДПС в Волгоградской области попал на видео

Главное 15.04.2022 13:10
15.04.2022 13:10




Обнародовано видео происшествия, которое произошло 13 апреля на Светлоярском посту ДПС в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на кадры, опубликованные телеграм-каналом «Остров свободы», камера сняла полицейского и троих мужчин, один из которых стоял, засунув руки в карманы и нервно топтался на месте. Потом совершенно неожиданно он выхватил пистолет и выстрелил в полицейского, после чего сразу выбежал из помещения поста. Полицейский бросился за ним.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», напавшим на полицейского оказался 35-летний Илья Семенищев. При проверке документов он выстрелил в сотрудника МВД, после чего второй выстрел произвел себе в голову. Он был доставлен в больницу №15 в крайне тяжелом состоянии, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и он скончался.

Предварительно установлено, что стрельба производилась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Состояние пострадавшего полицейского оценивается как удовлетворительное.


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