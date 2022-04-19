Расследования

«Она была у нас умничкой»: отец рассказал о жизни и исчезновении убитой в Волгограде студентки

Расследования 19.04.2022 14:00
19.04.2022 14:00


В Волгограде следователи установили причастность 35-летнего Ильи Семенищева, стрелявшего в инспектора ДПС, к убийству 18-летней студентки. С 8 апреля молодой человек и родные безрезультатно искали Софию Безбожнову. Накануне следователи сообщили родителям страшное известие — труп их дочери нашли в подвале частного дома. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось пообщаться с отцом и сестрой Софии. Подробности жизни и исчезновения девушки — в нашем материале. 

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, заявление об исчезновении 18-летней Софии поступило в следственный отдел Красноармейского района 15 апреля, то есть спустя неделю после исчезновения девушки. Выходить на связь юная волгоградка перестала вечером 8 апреля. Отец девушки — Иван Безбожнов — говорит, что живет отдельно от дочери уже много лет. Когда София была еще малышкой, в семье Безбожновых случился развод, и девочка осталась с матерью. 

По словам Ивана, пропавшая 8 апреля девушка рано повзрослела. Несмотря на свой юный возраст, на протяжении двух последних лет  студентка колледжа уже жила с мужчиной. 

— Дочь после школы поступила на юриста в один из волгоградских колледжей. Знаю, что последние два года жила с Димкой. Он сотрудник правоохранительных органов. Познакомились они просто — подвез ее как-то на машине в сильный дождь до дома. Ей 18, ему 28. Мать ей разрешила переехать к нему. Стали жить вместе,  рассказывает отец волгоградки.  Периодически София рассказывала, что у них случались конфликты из-за разницы в возрасте. Ей ближе сверстники, ему видимо не так интересно с ней. 

По предварительным данным следователей, опирающихся на показания свидетелей, София Безбожнова вечером 8 апреля самостоятельно пришла к дому Семенищева. Об исчезновении девушки отцу сообщил ее сожитель Дмитрий. По словам отца, о тайном ухажере с криминальными наклонностями не знал никто из близкого окружения.  

— Дима приехал и сказал, что София пропала. Не берет трубки. Я отправил дочке голосовые сообщения. Она не прослушала, — рассказывает Иван Безбожнов.  Не знаю, в какой момент момент появилась эта мразь (подозреваемый в убийстве Семенищев — Прим. ред.). Мне дочь ничего не говорила о нем. Да и Димка молчал. Не знаю, что у них могло быть общего. София у нас умничкой была. У нее характер добродушный.

Не делилась София подробностями личной жизни и со своей двоюродной сестрой Кристиной. Последняя часто приезжала в Волгоград и и бывала в гостях у дяди. За общим столом, судя по снимкам в соцсетях, дружной компанией собирались Безбожновы, их любимые и близкие люди. Последние совместные фото датированы 31 марта. 

— Я живу в другом городе и приезжаю в отпуск в Волгоград,  говорит Кристина. — В день, когда София пропала, 8 апреля, она должна была меня проводить на поезд. В мессенджере мои сообщения сестра в тот день так и не прочитала. Она как будто исчезла. Никто ничего не знал. 

Каких-то странностей в поведении студентки не замечал никто — ни отец, ни сестра. 

 Никто не замечал,  подтверждает Кристина, — а сегодня утром эта страшная новость... Ее нашли убитой.

Напомним, что 13 апреля поздно вечером 35-летний житель Красноармейского района Илья Семенищев находился среди пассажиров отечественной легковушки, остановленной полицейскими на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области. Мужчина, не имевший при себе никаких документов, вел себя нервно и для выяснения личности инспектор пригласил компанию в помещение поста.  После нескольких вопросов Семенищев достал пистолет и произвел в полицейского выстрел. После, при попытке скрыться, волгоградец  выпустил вторую пулю себе в голову. 15 апреля Семенищев умер в реанимации больницы №15. 

Тело 18-летней Софии Безбожновой было обнаружено на юге Волгограда 18 апреля. Обыскивая дом Семенищева, следователи заметили кровавые пятна на полу. Труп девушки, как выяснилось, все эти дни пролежал в подвале.  

Следователи СУ СКР по Волгоградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
19.04.2022 14:50
Расследования 19.04.2022 14:50

0
Далее
Расследования
19.04.2022 11:19
Расследования 19.04.2022 11:19

0
Далее
Расследования
18.04.2022 18:05
Расследования 18.04.2022 18:05

0
Далее
Расследования
18.04.2022 14:01
Расследования 18.04.2022 14:01

0
Далее
Расследования
18.04.2022 13:25
Расследования 18.04.2022 13:25

0
Далее
Расследования
18.04.2022 12:55
Расследования 18.04.2022 12:55

0
Далее
Расследования
18.04.2022 11:25
Расследования 18.04.2022 11:25

0
Далее
Расследования
18.04.2022 09:45
Расследования 18.04.2022 09:45

0
Далее
Расследования
17.04.2022 19:39
Расследования 17.04.2022 19:39

0
Далее
Расследования
17.04.2022 11:07
Расследования 17.04.2022 11:07

0
Далее
Расследования
17.04.2022 10:20
Расследования 17.04.2022 10:20

0
Далее
Расследования
17.04.2022 08:22
Расследования 17.04.2022 08:22

0
Далее
Расследования
16.04.2022 11:32
Расследования 16.04.2022 11:32

0
Далее
Расследования
16.04.2022 09:46
Расследования 16.04.2022 09:46

0
Далее
Расследования
15.04.2022 14:18
Расследования 15.04.2022 14:18

0
Далее

Лента новостей

16:11
Гимн России еженедельно и история с 1 класса: что предложил министр Кравцов на форуме «Сила в правде!»Смотреть фотографии
16:08
Житель Волгоградской области взыскал с больницы 5 тысяч на лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
15:46
Мэр Камышина запретил торжественное заключение браков по буднямСмотреть фотографии
15:44
У Камышина и Дубовки уровень воды достиг неблагоприятных отметокСмотреть фотографии
15:13
Глава Волгограда заглянул в зеленое будущее юга городаСмотреть фотографии
15:12
План укрепления экономики Волгоградской области обойдется в 9,4 млрд. рублейСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде девушка на электросамокате залетела под автомобиль: видеоСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде экс-судью посадили на 7,5 лет за присвоение 50,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Более 240 тысяч: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество абонентов сервиса WinkСмотреть фотографии
14:14
Более 10 га леса сгорело в Волгоградской области с начала годаСмотреть фотографии
14:00
«Она была у нас умничкой»: отец рассказал о жизни и исчезновении убитой в Волгограде студенткиСмотреть фотографии
13:22
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-ColaСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: Бочаров озвучил мерыСмотреть фотографии
13:03
Новые соцсети не затянули пользователейСмотреть фотографии
12:52
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущееСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание судаСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколуСмотреть фотографии
11:19
«Не исключал, что его заподозрили»: стрелявший в полицейского волгоградец убил 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусораСмотреть фотографии
10:38
На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:37
Самолет из Москвы смог приземлиться в Волгограде только со второй попыткиСмотреть фотографии
10:36
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяцСмотреть фотографии
10:32
«За свою мы повыдергиваем ноги»: депутат Госдумы Гимбатов написал второе заявление БастрыкинуСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:16
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»Смотреть фотографии
09:09
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:07
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсииСмотреть фотографии
08:23
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 