



В Волгограде следователи установили причастность 35-летнего Ильи Семенищева, стрелявшего в инспектора ДПС, к убийству 18-летней студентки. С 8 апреля молодой человек и родные безрезультатно искали Софию Безбожнову. Накануне следователи сообщили родителям страшное известие — труп их дочери нашли в подвале частного дома. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось пообщаться с отцом и сестрой Софии. Подробности жизни и исчезновения девушки — в нашем материале.

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, заявление об исчезновении 18-летней Софии поступило в следственный отдел Красноармейского района 15 апреля, то есть спустя неделю после исчезновения девушки. Выходить на связь юная волгоградка перестала вечером 8 апреля. Отец девушки — Иван Безбожнов — говорит, что живет отдельно от дочери уже много лет. Когда София была еще малышкой, в семье Безбожновых случился развод, и девочка осталась с матерью.

По словам Ивана, пропавшая 8 апреля девушка рано повзрослела. Несмотря на свой юный возраст, на протяжении двух последних лет студентка колледжа уже жила с мужчиной.

— Дочь после школы поступила на юриста в один из волгоградских колледжей. Знаю, что последние два года жила с Димкой. Он сотрудник правоохранительных органов. Познакомились они просто — подвез ее как-то на машине в сильный дождь до дома. Ей 18, ему 28. Мать ей разрешила переехать к нему. Стали жить вместе, — рассказывает отец волгоградки. — Периодически София рассказывала, что у них случались конфликты из-за разницы в возрасте. Ей ближе сверстники, ему видимо не так интересно с ней.

По предварительным данным следователей, опирающихся на показания свидетелей, София Безбожнова вечером 8 апреля самостоятельно пришла к дому Семенищева. Об исчезновении девушки отцу сообщил ее сожитель Дмитрий. По словам отца, о тайном ухажере с криминальными наклонностями не знал никто из близкого окружения.

— Дима приехал и сказал, что София пропала. Не берет трубки. Я отправил дочке голосовые сообщения. Она не прослушала, — рассказывает Иван Безбожнов. — Не знаю, в какой момент момент появилась эта мразь (подозреваемый в убийстве Семенищев — Прим. ред.). Мне дочь ничего не говорила о нем. Да и Димка молчал. Не знаю, что у них могло быть общего. София у нас умничкой была. У нее характер добродушный.

Не делилась София подробностями личной жизни и со своей двоюродной сестрой Кристиной. Последняя часто приезжала в Волгоград и и бывала в гостях у дяди. За общим столом, судя по снимкам в соцсетях, дружной компанией собирались Безбожновы, их любимые и близкие люди. Последние совместные фото датированы 31 марта.

— Я живу в другом городе и приезжаю в отпуск в Волгоград, — говорит Кристина. — В день, когда София пропала, 8 апреля, она должна была меня проводить на поезд. В мессенджере мои сообщения сестра в тот день так и не прочитала. Она как будто исчезла. Никто ничего не знал.

Каких-то странностей в поведении студентки не замечал никто — ни отец, ни сестра.

— Никто не замечал, — подтверждает Кристина, — а сегодня утром эта страшная новость... Ее нашли убитой.

Напомним, что 13 апреля поздно вечером 35-летний житель Красноармейского района Илья Семенищев находился среди пассажиров отечественной легковушки, остановленной полицейскими на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области. Мужчина, не имевший при себе никаких документов, вел себя нервно и для выяснения личности инспектор пригласил компанию в помещение поста. После нескольких вопросов Семенищев достал пистолет и произвел в полицейского выстрел. После, при попытке скрыться, волгоградец выпустил вторую пулю себе в голову. 15 апреля Семенищев умер в реанимации больницы №15.

Тело 18-летней Софии Безбожновой было обнаружено на юге Волгограда 18 апреля. Обыскивая дом Семенищева, следователи заметили кровавые пятна на полу. Труп девушки, как выяснилось, все эти дни пролежал в подвале.

Следователи СУ СКР по Волгоградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.