Жителям Волгограда сегодня, 7 апреля, в массовом порядке стали поступать телефонные звонки с призывом 10 апреля явиться в Казанский собор на литургию. Один и тот же голос предлагает горожанам слиться в едином порыве для отмаливания событий на Украине.

— Мне и моим друзьям звонили утром с похожих номеров и приглашали к 10.00 явиться в собор 10 апреля, — рассказала читательница информагентства Оксана Аврамова. — Якобы в этот день и в это время в Казанском начнется специальная литургия.

Как выяснили корреспонденты ИА «Высота 102», служителям Казанского собора таких звонков не поступало. И горожан на литургию по Украине там 10 апреля не ждут. Телефонные звонки, как выяснилось, — попросту фейки.

— Я первый раз такое слышу, — сообщил ИА «Высота 102» настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Алексий Кузнецов.

По его словам, богослужения в храме совершаются ежедневно, по обычному расписанию.

— Мы каждый день молимся о мире по благословения Святейшего Патриарха Кирилла и нашего архипастыря митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Читаем канон молебный ко Пресвятой Богородице, который читается во всякой скорби душевной и обстоянии. И ранее утвержденную молитву о восстановлении мира. Молимся ежедневно за богослужением, — сообщил настоятель.

По его словам, храм открыт ежедневно с 7 до 19.00.

Около 8 утра здесь начинается утреннее богослужение, в 17 – вечернее. Каждый день любой христианин может помолиться за здравие или упокоение своих близких за частными молебном или панихидой.

Поминовение усопших, в том числе и воинов, убиенных на поле брани, будет совершаться 3 мая, в Радоницу, на 9-й день после Пасхи. Кроме того, в Русской православной церкви поминать усопших воинов будут и 9 мая – так, как это происходит с 1994 года. Тогда архиерейский собор установил совершать в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.





