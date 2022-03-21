В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»









Сегодня в Александро-Невский кафедральный собор в Волгограде из Белоруссии прибыл список чудотворного образа Божией Матери «Казанская». Как сообщили в Волгоградской епархии РПЦ, святыня прибыла из Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря в Витебске на волгоградскую землю по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.













Мужскому монастырю икону в 1656 году подарил патриарх Московский и всея Руси Никон от имени царя Алексея Михайловича. Вскоре от иконы стали проистекать чудеса. В средине ХVII столетия по молитвам перед чудотворной иконой в Витебске была прекращена эпидемия.

В 1812 году монастырь подвергся разорению войсками Наполеона. Почти все ценное имущество было вывезено захватчиками, но чтимую Казанскую икону Божией Матери монахам удалось спрятать в лесу. После окончания войны монастырь восстановили, но в годы советской власти обитель снова подверглась разорению. Возродился монастырь в 2000 году. Казанская икона Божией Матери в серебряном окладе была возвращена в обитель и теперь выносится на крестные ходы в дни великих праздников.

В начале 21-го века, по многочисленным просьбам православных христиан, проживающих далеко от монастыря, монахами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на деревянном массиве был написан точный список для перемещения по епархиям канонических Православных Церквей.

Сегодня в Волгограде первыми святыню встретили духовенство и прихожане кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. В этом храме икона пробудет до 16:30 23 марта, потом святыню переместят в храм Иоанна Предтечи в Волгограде.

Помолиться перед образом смогут верующие всех благочиний. Икона пробудет в епархии с 21 марта по 8 мая.

График пребывания списка:



