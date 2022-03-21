В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»

Общество 21.03.2022 21:17
21.03.2022 21:17
Сегодня в Александро-Невский кафедральный собор в Волгограде из Белоруссии прибыл список чудотворного образа Божией Матери «Казанская». Как сообщили в Волгоградской епархии РПЦ, святыня прибыла из Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря в Витебске на волгоградскую землю по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.
Мужскому монастырю икону в 1656 году подарил патриарх Московский и всея Руси Никон от имени царя Алексея Михайловича. Вскоре от иконы стали проистекать чудеса. В средине ХVII столетия по молитвам перед чудотворной иконой в Витебске была прекращена эпидемия.
В 1812 году монастырь подвергся разорению войсками Наполеона. Почти все ценное имущество было вывезено захватчиками, но чтимую Казанскую икону Божией Матери монахам удалось спрятать в лесу. После окончания войны монастырь восстановили, но в годы советской власти обитель снова подверглась разорению. Возродился монастырь в 2000 году. Казанская икона Божией Матери в серебряном окладе была возвращена в обитель и теперь выносится на крестные ходы в дни великих праздников.
В начале 21-го века, по многочисленным просьбам православных христиан, проживающих далеко от монастыря, монахами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на деревянном массиве был написан точный список для перемещения по епархиям канонических Православных Церквей.
Сегодня в Волгограде первыми святыню встретили духовенство и прихожане кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. В этом храме икона пробудет до 16:30 23 марта, потом святыню переместят в храм Иоанна Предтечи в Волгограде.
Помолиться перед образом смогут верующие всех благочиний. Икона пробудет в епархии с 21 марта по 8 мая.
График пребывания списка:
- 21 марта (08:00) по 23 марта (16:30) - кафедральный собор святого князя Александра Невского
- 23 марта (16:40) по 24 марта (09:45) – храм св. Иоанна Предтечи
- 24 марта (10:00) по 25 марта (10:45) – храм преподобного Сергия Радонежского
- 25 марта (11:00) по 26 марта (11:00) - храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя
- 26 марта (11:45) по 26 марта (17:15) – храм Всех Святых на Мамаевом кургане
- 26 марта (17:30) по 28 марта (10:45) - храм Живоначальной Троицы, Свято-Духовский мужской монастырь
- 28 марта (11:00) по 28 марта (15:00) - храм св. Иосифа Астраханского (ул. Либкнехта, 2а)
- 28 марта (15:15) по 29 марта (11:00) - храм св. равноапостольного князя Владимира
- 29 марта (11:30) по 30 марта (10:00) - храм Спасо-Преображенский
- 30 марта (10:30) по 30 марта (16:00) - храм Похвалы Пресвятой Богородицы
- 30 марта (16:15) по 31 марта (10:00) - собор Казанской иконы Божией Матери
- 31 марта (10:15) по 31 марта (15:00) - храм Воздвижения Креста Господня
- 31 марта (15:15) по 1 апреля (09:00) - храм Рождества Христова
- 1 апреля (09:30) по 4 апреля (10:00) - храм св. пророка Божия Илии
- 4 апреля (10:15) по 4 апреля (15:00) - храм иконы Божией Матери «Знамение»
- 4 апреля (15:30) по 5 апреля (11:00) - храм Богоявления Господня
- 5 апреля (11:15) по 6 апреля (10:00) - храм свт. Николая Чудотворца
- 6 апреля (10:30) по 6 апреля (15:00) - домовый храм прп. Амвросия Оптинского
- 6 апреля (15:15) по 7 апреля (10:00) - храм св. вмц. Параскевы
- 7 апреля (10:15) по 8 апреля (09:30) - храм сщмч. Сергия Мечева
- 8 апреля (10:00) по 9 апреля (10:00) - храм прп. Никиты Мидикийского
- 9 апреля (10:15) по 10 апреля (14:00) - храм иконы Божией Матери «Отрада и утешение» (Православное поселение «Отрада»)
- 9 апреля (14:30) по 11 апреля (10:00) - храм Рождества Пресвятой Богородицы
- 11 апреля (10:30) по 12 апреля (10:30) - храм свт. Иннокентия Московского
- 12 апреля (11:00) по 13 апреля (10:00) - храм св. блгв. кн. Александра Невского и мчч. Кира и Иоанна
- 13 апреля (10:30) по 15 апреля (10:00) - храм свт. Николая Чудотворца
- 15 апреля (10:30) по 17 апреля (13:00) - храм Успения Пресвятой Богородицы
- 17 апреля (14:00) по 17 апреля (17:00) - храм св. блгв. кн. Александра Невского в п. Верхняя Ельшанка
- 17 апреля (17:30) по 18 апреля (11:00) - храм св. равноап. кн. Ольги (р.п. Горьковский. ул. Валентины Терешковой, 6а)
- 18 апреля (11:30) по 18 апреля (15:00) - храм свв. апп. Петра и Павла в с. Карповка
- 18 апреля (16:00) по 20 апреля (15:00) - храм св. прав. Иоанна Кронштадтского
- 20 апреля (15:15) по 20 апреля (17:00) - храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и Софии
- 20 апреля (17:15) по 21 апреля (14:15) - храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
- 21 апреля (14:30) по 24 апреля (12:30) - храм Преображения Господня
- 24 апреля (13:00) по 25 апреля (10:00) - храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» р.п. Городище
- 25 апреля (10:45) по 25 апреля (15:00) - храм Архангела Михаила п. Ерзовка
- 25 апреля (15:30) по 26 апреля (10:15) - Св. -Вознесенский женский монастырь г. Дубовка
- 26 апреля (10:30) по 26 апреля (15:15) - храм Св. Троицы г. Дубовка
- 26 апреля (15:30) по 27 апреля (10:00) - храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Дубовка
- 28 апреля (14:30) по 29 апреля (10:00) - храм Свято-Троицкий г. Камышин (ул. Калинина)
- 29 апреля (10:45) по 29 апреля (16:00) - храм Святой Троицы г. Камышин (ул.Базарова)
- 29 апреля (16:30) по 3 мая (15:00) - Никольский кафедральный собор г. Камышин
- 3 мая (15:30) по 4 мая (10:00) - храм Димитрия Солунского г. Камышин
- 4 мая (10:30) по 5 мая (10:00) - храм преподобного Петра Афонского г. Петров Вал Камышинского района
- 5 мая (10:30) по 5 мая (16:00) - храм Владимиро- Вениаминовский г. Петров Вал Камышинского района
- 5 мая (17:00) по 8 мая (14:00) - Приход храма Михаила Архангела г. Котово Котовского района.
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