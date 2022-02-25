В Волгоградской области перенесших COVID-19 становится больше

Covid-19 25.02.2022 11:48
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25.02.2022 11:48
В Волгоградской области снова зафиксирован рекорд по вылечившимся от коронавируса – за сутки свои больничные закрыли 3118 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.В свою очередь, количество зафиксированных случаев заражений продолжает незначительно снижаться. За сутки заболели коронавирусной инфекцией 1412 человек (днем ранее сообщалось о 1436 новых случаях). От общего числа заболевших были госпитализированы в стационары 293 волгоградца.
Скончались от коронавируса 17 человек. Всего уже 6306 жителей Волгоградской области умерли от последствий COVID-19.
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