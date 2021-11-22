В Волгоградской области от коронавируса умирают ежедневно 36 человек





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. При этом в среднем этот показатель за неделю составил 36 человек. Всего, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, в регионе уже 4288 человек умерли от инфекции.

Между тем, показатели заболеваемости выглядят более оптимистично. Так, 21 ноября в регионе было выявлено 460 новых заболевших, а тенденция снижения ежедневно выявляемых заразившихся коронавирусом фиксировалась практически всю последнюю неделю. Ранее количество жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 постоянно увеличивалось и превышало 470 человек.



