В Волгоградской области от коронавируса умирают ежедневно 36 человек

Covid-19 22.11.2021 12:14
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22.11.2021 12:14
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. При этом в среднем этот показатель за неделю составил 36 человек. Всего, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, в регионе уже 4288 человек умерли от инфекции.
Между тем, показатели заболеваемости выглядят более оптимистично. Так, 21 ноября в регионе было выявлено 460 новых заболевших, а тенденция снижения ежедневно выявляемых заразившихся коронавирусом фиксировалась практически всю последнюю неделю. Ранее количество жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 постоянно увеличивалось и превышало 470 человек.
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