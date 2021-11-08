Covid-19

Заболеваемость ковидом в Волгоградской области остается стабильно высокой

Covid-19 08.11.2021 12:11
0
08.11.2021 12:11


Четвертый день подряд суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области колеблется в пределах 460-465 выявленных случаев. За прошедшие сутки вирусом заразились 464 человека, общее число заболевших в регионе достигло 107,6 тысяч человек, сообщили в федеральном оперштабе.
Смертность от осложнений COVID-19 также остается на высоком уровне: за день скончался 31 житель Волгоградской области. С начала пандемии умерли 3794 заразившихся коронавирусом. Выздоровели за сутки 287 пациентов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Covid-19
07.11.2021 11:28
Covid-19 07.11.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.11.2021 11:03
Covid-19 07.11.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.11.2021 08:44
Covid-19 07.11.2021 08:44
Комментарии

0
Далее
Covid-19
06.11.2021 15:31
Covid-19 06.11.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Covid-19
06.11.2021 13:20
Covid-19 06.11.2021 13:20
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.11.2021 14:07
Covid-19 05.11.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.11.2021 12:22
Covid-19 05.11.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.11.2021 11:38
Covid-19 05.11.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.11.2021 11:38
Covid-19 04.11.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.11.2021 10:55
Covid-19 04.11.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 19:12
Covid-19 03.11.2021 19:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 15:46
Covid-19 03.11.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 14:02
Covid-19 03.11.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 12:35
Covid-19 03.11.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 11:51
Covid-19 03.11.2021 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:22
Суровый приговор банде насильников и вымогателей вынесли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:12
С танками по жизни: Wink покажет документальный фильм об истории World of TanksСмотреть фотографии
14:08
Суд в Волгограде продлил до весны домашний арест директору «Гринлайта»Смотреть фотографии
13:52
Глава Советского района Волгограда сложил полномочияСмотреть фотографии
12:19
Грабившего офисы микрозаймов налетчика поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Заболеваемость ковидом в Волгоградской области остается стабильно высокойСмотреть фотографии
11:45
Болельщики волгоградского «Ротора» обвинили руководство клуба в сокрытии правды о главном тренереСмотреть фотографии
11:30
РАНХиГС приглашает старшеклассников в Школу управления, экономики и праваСмотреть фотографии
11:29
Пропавшего без вести крымского бизнесмена ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Служебный автобус протаранил легковушку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Миллион требуют с ухажера погибшей на свидании 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
Две маршрутки с пассажирами попали в массовую аварию на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививкахСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году повысятся в среднем на 4%Смотреть фотографии
10:28
На трассе Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:22
Четыре человека пострадали в «пьяном» ДТП с экскаватором под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде директора УК оштрафовали за завышенные счета на общедомовые нуждыСмотреть фотографии
09:54
Цифровизация и отраслевой подход: банк Уралсиб рассказал о ключевых трендах развитияСмотреть фотографии
09:16
Катер оборонного предприятия не заинтересовал покупателей в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:06
Авторский проект. Престижная локация. Дом класса De luxeСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области вступают в действие новые ограничения для непривитыхСмотреть фотографии
19:42
Мужчину без сознания спасли из горящей квартиры в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:00
Волгоградским мужчинам предрекли прожить два года после пенсииСмотреть фотографии
17:52
Перевозчика лишили лицензии после жалоб волгоградцевСмотреть фотографии
17:03
Многодетные пожаловались Путину на отказ Росимущества выделить им землю под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:26
Под Волгоградом предупрежденную о мошенниках учительницу обманули на 2 млн рублейСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области выделили 160 рублей на новогодний подарок каждому ребенкуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде задержали убийцу сторожа базыСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде бывшего контрактника осудили за наказание подчиненного элекрошокеромСмотреть фотографии
14:05
Иномарку разорвало пополам в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 