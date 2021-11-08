Заболеваемость ковидом в Волгоградской области остается стабильно высокой





Четвертый день подряд суточная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области колеблется в пределах 460-465 выявленных случаев. За прошедшие сутки вирусом заразились 464 человека, общее число заболевших в регионе достигло 107,6 тысяч человек, сообщили в федеральном оперштабе.

Смертность от осложнений COVID-19 также остается на высоком уровне: за день скончался 31 житель Волгоградской области. С начала пандемии умерли 3794 заразившихся коронавирусом. Выздоровели за сутки 287 пациентов.