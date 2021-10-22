Общество 22.10.2021 17:36
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22.10.2021 17:36
Карантин по африканской чуме свиней установлен в Городищенском районе, где в логистическом центре крупной сети супермаркетов были обнаружены инфицированные продукты свиноводства. Соответствующий приказ подписал временно осуществляющий полномочия председателя комитета ветеринарии Волгоградской области Андрей Фоменко, сообщает ИА «Высота 102».
Зараженные АЧС замороженные свиные печень и сердце были обнаружены в холодильной камере №1 на улице Промышленная, 10 в рабочем поселке Ерзовка в Городищенском районе. Посещать камеру на время карантина могут только специалисты ветслужбы и привлеченный к ликвидации персонал.
Напомним, совсем недавно очаги АЧС обнаружили в холодильных камерах на складах гипермаркетов по улице Космонавтов, 30 в Волгограде и проспекту им. Ленина, 313 в Волжском. Весь инфицированный товар изъят для последующего уничтожения. На территории очага проводится обеззараживание.
Вирус АЧС не представляет опасность для человека, однако важно выявлять зараженную им продукцию, чтобы не допустить распространения инфекции, попадания мяса или его отходов в хозяйства, где содержатся свиньи. «В Волгоградской области выстроена многоступенчатая система контроля продукции, в том числе привозимой из других регионов», – отметили в областном комитете ветеринарии.
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