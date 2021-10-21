В гипермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС





Карантин по африканской чуме свиней установлен в Волгограде и Волжском из-за обнаружения инфицированных продуктов свиноводства. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, сообщает ИА «Высота 102».

Очаги АЧС были обнаружены в холодильных камерах на улице Космонавтов, 30 в Волгограде и проспекте им. Ленина, 313 в Волжском. По этим адресам находятся гипермаркеты одной из федеральных сетей розничной торговли. По данным информагентства, зараженная продукция находилась на складе и на полки магазинов не попала. Весь инфицированный товар будет изъят и уничтожен. Посещать холодильные камеры на время карантина могут только специалисты ветслужбы и привлеченный к ликвидации персонал. Также запрещен вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма.

Напомним, в начале октября зараженная АЧС мясная продукция была обнаружена в холодильной камере в здании ООО «Царицынский комбинат» на улице Исторической, 181 в Дзержинском районе Волгограда. Инфицированный товар уничтожен, на территории очага АЧС проводится обеззараживание.

Вирус АЧС не представляет опасность для человека, однако важно выявлять зараженную им продукцию, чтобы не допустить распространения инфекции, попадания мяса или его отходов в хозяйства, где содержатся свиньи. «В Волгоградской области выстроена многоступенчатая система контроля продукции, в том числе привозимой из других регионов», – отметили в областном комитете ветеринарии.