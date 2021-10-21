«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздником
Общество 21.10.2021 17:40 Новости компаний
0
21.10.2021 17:40 Новости компаний
Поздравления с Международным днем повара получили 800 сотрудников компании «Виво Маркет». Наиболее отличившиеся специалисты в свой профессиональный праздник 20 октября были награждены почетными грамотами от руководства.
«Сегодня тот день, который наша компания празднует ежегодно и обязательно. Мы поздравили буквально каждого, кто имеет отношение к профессии повара. Компания большое внимание уделяет сотрудникам, потому что кто бы мы были без них? Большое всем спасибо. Могу точно утверждать, что в компании работают лучшие повара города и области», - сказала директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.
В 2019 году во Франции был опубликован доклад о самых тяжелых профессиях. Первое место в нем заняла специальность повара. Было признано, что поварская профессия отличается высоким уровнем стресса, большой трудоемкостью, неудобным графиком, повышенным уровнем шума. Тем не менее порядка 800 поваров, технологов, кондитеров работают на комбинате готового питания, а также на социальных объектах, где ООО «Виво Маркет» является организатором питания. Эти люди искренне считают свое дело призванием.
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки. Когда дети съедают все и говорят, что было вкусно», - рассказала шеф-повар Гимназии №5 Ворошиловского района Волгограда Гаяне Кононова. После окончания школы у Гаяне не было сомнений куда идти учиться, она выросла в поварской династии.
«Самый сложный период для меня – это школьные каникулы. Я очень люблю свою работу, после длительных перерывов хочется бежать в школу, готовить для наших детей».
Татьяна Филиппова в профессии уже 36 лет. Все это время она работает в школе №18 Тракторозаводского района. Начинала кухонным работником, потом работала поваром, а с 2000 года шеф-поваром. В школе сменилось за это время 4 директора, а Татьяна Семеновна продолжает готовить для своих учеников. «Сейчас в школу уже ходят дети бывших выпускников, и я всех помню, а они помнят меня, здороваются при встрече. С праздниками поздравляют».
«Для настоящего повара неважно, какая будет зарплата. Важно приготовить вкусно, а потом выйти в обеденный зал и поговорить с детьми, - поделилась Любовь Любомирова, шеф-повар школы №85 Дзержинского района, - спросить – вкусно ли, что понравилось, а что не очень». Любовь Викторовна работает в профессии больше 35 лет. Школа №85 первая в городе, где была установлена линия раздачи по типу шведского стола. «Я хочу, чтобы едой были довольны не только дети, но и их родители. Чтобы встречая ребенка со школы мамы слышали – мам, я не голодный, в школе хорошо покушал».
Реклама
С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожных21.10.2021 13:58
Общество 21.10.2021 13:58
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-1921.10.2021 12:37
Общество 21.10.2021 12:37
Больше половины волгоградцев поддержали введение нерабочих дней21.10.2021 12:09
Общество 21.10.2021 12:09
В гипермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС21.10.2021 10:37
Общество 21.10.2021 10:37
Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодов21.10.2021 07:26
Общество 21.10.2021 07:26
Оперштаб Волгоградской области ввел QR-коды на общепите и междугородних автобусах20.10.2021 20:04
Общество 20.10.2021 20:04
Волгоградские школы изменили график после объявления о нерабочих днях20.10.2021 19:10
Общество 20.10.2021 19:10
Три проекта Андрея Мельниченко прошли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ20.10.2021 13:59
Общество 20.10.2021 13:59
На капремонт послевоенной школы в Волгограде ищут третьего подрядчика20.10.2021 13:40
Общество 20.10.2021 13:40
РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения20.10.2021 12:14
Общество 20.10.2021 12:14
Груду компьютерного «железа» отобрали у иностранца в аэропорту Волгограда20.10.2021 12:13
Общество 20.10.2021 12:13
Уникальные иконы привезли в Волгоград к годовщине канонизации игуменьи Арсении20.10.2021 10:25
Общество 20.10.2021 10:25
Волгоградский облсуд вновь рассмотрит иск прокуратуры к мэрии и «Памяти»20.10.2021 10:03
Общество 20.10.2021 10:03
В Волгоградской области расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации20.10.2021 09:21
Общество 20.10.2021 09:21
«Продрогшие и промокшие»: волгоградцы требуют призвать к ответу бессовестные УК19.10.2021 19:30
Общество 19.10.2021 19:30
Реклама