



Поздравления с Международным днем повара получили 800 сотрудников компании «Виво Маркет». Наиболее отличившиеся специалисты в свой профессиональный праздник 20 октября были награждены почетными грамотами от руководства.





«Сегодня тот день, который наша компания празднует ежегодно и обязательно. Мы поздравили буквально каждого, кто имеет отношение к профессии повара. Компания большое внимание уделяет сотрудникам, потому что кто бы мы были без них? Большое всем спасибо. Могу точно утверждать, что в компании работают лучшие повара города и области», - сказала директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.





В 2019 году во Франции был опубликован доклад о самых тяжелых профессиях. Первое место в нем заняла специальность повара. Было признано, что поварская профессия отличается высоким уровнем стресса, большой трудоемкостью, неудобным графиком, повышенным уровнем шума. Тем не менее порядка 800 поваров, технологов, кондитеров работают на комбинате готового питания, а также на социальных объектах, где ООО «Виво Маркет» является организатором питания. Эти люди искренне считают свое дело призванием.

«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки. Когда дети съедают все и говорят, что было вкусно», - рассказала шеф-повар Гимназии №5 Ворошиловского района Волгограда Гаяне Кононова. После окончания школы у Гаяне не было сомнений куда идти учиться, она выросла в поварской династии.

«Самый сложный период для меня – это школьные каникулы. Я очень люблю свою работу, после длительных перерывов хочется бежать в школу, готовить для наших детей».

Татьяна Филиппова в профессии уже 36 лет. Все это время она работает в школе №18 Тракторозаводского района. Начинала кухонным работником, потом работала поваром, а с 2000 года шеф-поваром. В школе сменилось за это время 4 директора, а Татьяна Семеновна продолжает готовить для своих учеников. «Сейчас в школу уже ходят дети бывших выпускников, и я всех помню, а они помнят меня, здороваются при встрече. С праздниками поздравляют».

«Для настоящего повара неважно, какая будет зарплата. Важно приготовить вкусно, а потом выйти в обеденный зал и поговорить с детьми, - поделилась Любовь Любомирова, шеф-повар школы №85 Дзержинского района, - спросить – вкусно ли, что понравилось, а что не очень». Любовь Викторовна работает в профессии больше 35 лет. Школа №85 первая в городе, где была установлена линия раздачи по типу шведского стола. «Я хочу, чтобы едой были довольны не только дети, но и их родители. Чтобы встречая ребенка со школы мамы слышали – мам, я не голодный, в школе хорошо покушал».



