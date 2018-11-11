Сайт администрации Волгоградской области признали не совсем «прозрачным» для общественности

Официальный сайт администрации Волгоградской области оказался не самым открытым среди порталов высших региональных органов власти -2018: он соответствует требованиям лишь на 12,086 %. Как сообщает ИА «Высота 102», аудит провел проектный центр «Инфометр». Эксперты при анализе опирались на три основных принципа: общественная полезность, соответствие международным трендам открытости власти, соответствие российским нормативно-правовым актам и методическим рекомендациям. Кроме того, они выделили 22 параметра, среди которых - актуальность, полнота, навигационная доступность. В результате сайт администрации Волгоградской области оказался на 67 месте.

«Аутсайдеры рейтинга не меняются. Не меняется ни их состав, ни их сайты. Очевидно, что создание нормативных документов в этой сфере: рекомендаций, методик и даже законов, но в которых нет санкций в случае их неисполнения — не способствует даже формальной открытости органов власти, - пришли к выводу по итогам исследования эксперты центра. - Можно предположить, что главную роль здесь играет личностный фактор сотрудников, работающих в том или ином органе. Будь то личная заинтересованность руководителя органа в исполнении этих требований и его влияние на подчиненных, личная инициатива сотрудника, ответственного за контент на сайте или его техническую часть». В качестве примера для подражания эксперты привели Амурскую область, сайт правительства которой за год изменился в лучшую сторону и теперь позволяет пользователю быстро ориентироваться в разделах и легко искать нужную информацию.

Всего в цикле мониторинга было 85 организаций. Среди регионов ЮФО сайт Волгоградской области опередили сайты правительств Ростовской области со стопроцентным соответствием требованиям - 1 место, Астраханской области – 18 место, Севастополя – 37-я позиция. Более закрытыми среди регионов ЮФО оказались официальные порталы республики Адыгеи – 69-е место, Краснодарского края – 74-е, Калмыкии – 75-е.