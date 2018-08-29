Политика

Пенсионеры просят проверить биографию главного волжского коммуниста на наличие «темных пятен»

Политика 29.08.2018 06:40
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29.08.2018 06:40


Волжские пенсионеры сомневаются в чистоте биографии главного волжского коммуниста и подозревают, что он скрыл нелицеприятные факты из своей жизни. Как сообщает ИА «Высота 102», региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" направило в Волжский городской суд административное исковое заявление  с требованием отмены регистрации первого секретаря горкома КПРФ Александра Кудрявцева в качестве кандидата в депутаты городской думы. Основанием для отмены регистрации истцы посчитали опубликованные на сайте сетевого издания Volzsky.ru сведения о том, что Александр Кудрявцев в 2003-2005 годах подвергался уголовному преследованию, в том числе – за кражу денег и за изнасилование. Завершились эти дела заключением мирового соглашения, сообщалось в публикации. И формально Александр  Кудрявцев, действительно, не имеет судимости. Однако в региональном отделении «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» считают, что прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям является существенным для установления факта сокрытия сведений о судимости. Истцы ссылаются на судебную практику рассмотрения подобных дел, в том числе Верховного суда РФ. Поэтому представители партии пенсионеров считают, что Александр Кудрявцев, как кандидат в депутаты,  должен был сообщить данные подробности своей биографии, а именно – факт уголовного преследования. 
В связи с этим члены политического объединения в рамках рассмотрения административного искового заявления ходатайствуют о направлении запроса в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой предоставить информацию о фактах уголовного преследования в отношении Александра Кудрявцева – как в случае, если они закончились вынесением решения, даже впоследствии отмененного, так и прекращенных по нереабилитирующим основаниям. 
В случае же, если такая информация подтвердится, истцы просят отменить регистрацию Александра Кудрявцева в качестве кандидата в депутаты Волжской гордумы. 
Дата рассмотрения иска Волжским городским судом пока не назначена. Между тем, выборы в городской представительный орган состоятся уже 9 сентября. К слову, по иронии судьбы, разбираться в суде Александру Кудрявцеву придется с представителями партии, которая защищает права пенсионеров. Эта тема близка для первого секретаря Волжского горкома КПРФ, который активно выступает на митингах против повышения пенсионного возраста в Волжском и в Волгограде. 

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