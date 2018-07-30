



Первая волна приемной кампании в волгоградские вузы подходит к концу и журналисты ИА “Высота 102” решили пообщаться с абитуриентами, чтобы выяснить, по каким критериям они выбирают вуз и специальность. Как показал опрос, большинство молодых людей при выборе места исходят не только из сферы своих интересов, но и задумываются о будущей работе. Так, один из абитуриентов волгоградского политеха заявил, что хочет освоить специальность, связанную с информатикой и приборостроением. Потому что он видит будущее промышленности за “умными” машинами. Другой молодой человек заявил, что до конца не мог определиться с выбором направления обучения. Главное, по его словам, чтобы она сочетала как сферу его интересов, так и имела хорошие перспективы для трудоустройства. Одной из причин учиться в Волгограде, он назвал экономический фактор. Жить в другом городе в общежитии или на съемной квартире, по его мнению, дороже, чем остаться с родителями.

Приехавший поступать в техуниверситет Волгограда молодой человек из Узбекистана рассказал, что не только определился с направлением подготовки - химические технологии, но и планирует после окончания вуза работать в Катаре. Диплом российского вуза, по его словам, позволит получить там работу.





Другой молодой человек признался, что не смог поступить в этом году на исторический факультет педуниверситета - не хватило баллов, но он планирует пойти в колледж, а потом снова попытается попасть на истфак.

В этом году ситуация с приемом в высшие учебные заведения Волгограда для абитуриентов благоприятна. По словам проректора по учебной работе ВолгГТУ Игоря Гоника, на примерно десять тысяч выпускников школ этого года приходится около семи тысяч бюджетных мест. Впрочем, на бюджетные места в волгоградских вузах претендуют и жители других регионов. Традиционно в Волгоград приезжают абитуриенты из Астрахани, Воронежа, Ростова-на-Дону, Калмыкии и республик Северного Кавказа.

“Надеемся, что нынешний набор позволит сохранить выпускников школ в регионе, чтобы они продолжали учиться, а затем и работать в Волгоградской области”, - отметил Игорь Гоник.

Отметим, что за время первой волны приема в вузы зачисляются порядка 80% абитуриентов. Также до ее окончания в учебные заведения будут зачислены льготники и те, кто идет учиться по целевому набору от предприятий или учреждений. Подробности - сегодня в выпуске новостей "Высота 102 ТВ".