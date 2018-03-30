



Городской спортивный зал «Водник» в Калаче-на-Дону Волгоградской области вот уже почти шесть лет принимает детей и взрослых, несмотря на то, что разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания органом местного самоуправления получено не было. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Спортивное достояние» Роман Мингазов, и дети, и взрослые подвергаются опасности, приходя на тренировки в здание, которое, по сути, не должно функционировать. Данный факт был подтвержден и в результате прокурорской проверки. Так, прокурор района Тимофей Занин еще в октябре прошлого года в представлении потребовал от главы Калачевского городского поселения Владимира Кришталя принять в течение месяца «конкретные меры по устранению допущенных нарушений градостроительного законодательства, их причин и условий, им способствующих». И «решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц». Однако ситуация не исправилась ни на йоту. Между тем, в городском спортзале занимается около 80 детей, которые посещают секции волейбола, детского футбола и шахмат. В вечернее время здесь проходят тренировки взрослых по футболу.

«Нахождение людей на объекте, не введенным надлежащим образом в эксплуатацию, может создавать угрозу их жизни и здоровью», - предупреждал прокурор главу городского поселения.

Не менее вопиющие нарушения в деятельности спортзала были выявлены и в ходе проверки ГУ МЧС данного объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности, проведенной в начале марта этого года. Обнаружилось, что в спортзале не обслуживается автоматическая пожарная сигнализация, здание и помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения, под лестничным маршем хранятся горючие материалы, нет журнала осмотра и перезарядки огнетушителей, отсутствует план эвакуации людей, нет знаков пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности (!). Итогом этой проверки стало предостережение в адрес директора спортзала Игоря Иванова о недопустимости указанных нарушений, которые попадают под административный кодекс. «А в случае возникновения пожара или ЧС, в результате которых пострадают или погибнут люди, за данные нарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 210 УК РФ», - открытым текстом говорится в документе, подписанным инспектором ОНД и ПО по Калачевскому, Клетскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам Волгоградской области А.Богдановым.

Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, спортзал «Водник» - это еле-еле достроенный городскими властями долгострой. Первый кирпич в фундамент будущего спортзала положили еще в 2003 году, затем недострой сносили и заново начинали здесь стройку. Готовое здание появилось только в 2012 году. Спортзал затем был передано в оперативное управление МФСКУ «Городской стадион «Водник» в соответствии с постановлением главы Калачевского городского поселения. Но, как оказалось, оно так и функционирует вне правового поля. Между тем, речь идет не о частном объекте, а о спортзале, который находится на балансе муниципального предприятия. Видимо, власти Калача-на-Дону не боятся повторения «Зимней вишни» на подведомственной им территории.



