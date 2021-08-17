Выборы 17.08.2021 17:55
0
17.08.2021 17:55
В крупных медицинских учреждениях образуют избирательные участки, чтобы пациенты и персонал могли принять участие в выборах депутатов Госдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление облизбиркома, так, в Волжском избирательные комиссии будут работать в городской клинической больнице №3, на подстанции №1 скорой медицинской помощи, в перинатальном центре №1, а также в городской детской больнице, в больнице имени Фишера и в областном уронефрологическом центре.
Принять участие в выборах смогут и те, кто проходит лечение и работает в железнодорожной больнице, расположенной в Ворошиловском районе, в клинической больнице №5 в Краснооктябрьском районе и в областном перинатальном центре №2 в Советском районе.
Шесть избирательных участков откроют и в медучреждениях Дзержинского района. Так, возможность проголосовать получат пациенты и сотрудники областного онкологического диспансера, госпиталя ветеранов войн, областной детской клинической больницы, городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25, микрохирургии глаза, а также областной клинической больницы №1.
К слову, некоторые из вышеперечисленных медучреждений работают в настоящее время в режиме ковидных госпиталей, в частности, больница имени Фишера, городская больница №3 в Волжском, областной госпиталь ветеранов войн.
Реклама
Волгоградский облизбирком опубликовал списки одномандатников по округам12.08.2021 15:11
Выборы 12.08.2021 15:11
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в Госдуму10.08.2021 17:50
Выборы 10.08.2021 17:50
Парламентские партии в Волгоградской области призвали к честной предвыборной борьбе05.08.2021 12:49
Выборы 05.08.2021 12:49
Пять самовыдвиженцев в Госдуму РФ от Волгоградской области сошли с дистанции04.08.2021 21:07
Выборы 04.08.2021 21:07
В списках кандидатов в Госдуму от Волгоградской области – солидное пополнение29.07.2021 19:06
Выборы 29.07.2021 19:06
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской области26.07.2021 17:52
Выборы 26.07.2021 17:52
Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской области19.07.2021 20:07
Выборы 19.07.2021 20:07
Волгоградские справедливороссы выдвинули еще двух кандидатов в Госдуму17.07.2021 12:51
Выборы 17.07.2021 12:51
Олег Савченко официально стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской области15.07.2021 11:59
Выборы 15.07.2021 11:59
Волгоградские ЛДПРовцы выдвинули в Госдуму заводчанина и каратиста14.07.2021 16:09
Выборы 14.07.2021 16:09
Лидер волгоградских справедливороссов собрался в Госдуму в компании депутата-бизнесмена14.07.2021 11:41
Выборы 14.07.2021 11:41
В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер06.07.2021 09:48
Выборы 06.07.2021 09:48
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в Госдуме02.07.2021 16:02
Выборы 02.07.2021 16:02
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в Госдуму01.07.2021 11:16
Выборы 01.07.2021 11:16
Волгоградцев зазывают на онлайн-разминку перед выборами в Госдуму21.04.2021 11:46
Выборы 21.04.2021 11:46
Реклама