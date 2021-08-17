



В крупных медицинских учреждениях образуют избирательные участки, чтобы пациенты и персонал могли принять участие в выборах депутатов Госдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление облизбиркома, так, в Волжском избирательные комиссии будут работать в городской клинической больнице №3, на подстанции №1 скорой медицинской помощи, в перинатальном центре №1, а также в городской детской больнице, в больнице имени Фишера и в областном уронефрологическом центре.

Принять участие в выборах смогут и те, кто проходит лечение и работает в железнодорожной больнице, расположенной в Ворошиловском районе, в клинической больнице №5 в Краснооктябрьском районе и в областном перинатальном центре №2 в Советском районе.

Шесть избирательных участков откроют и в медучреждениях Дзержинского района. Так, возможность проголосовать получат пациенты и сотрудники областного онкологического диспансера, госпиталя ветеранов войн, областной детской клинической больницы, городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25, микрохирургии глаза, а также областной клинической больницы №1.

К слову, некоторые из вышеперечисленных медучреждений работают в настоящее время в режиме ковидных госпиталей, в частности, больница имени Фишера, городская больница №3 в Волжском, областной госпиталь ветеранов войн.



