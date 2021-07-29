Общество 29.07.2021 12:01
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29.07.2021 12:01
Первый из трех этапов конкурсного отбора на должность директора фонда капитального ремонта Волгоградской области преодолели три человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол заседания конкурсной комиссии, о своем желании побороться за вакантную должность заявили исполняющий обязанности генерального директора фонда капремонта Сергей Сивоконь, его заместитель Татьяна Ускова и Александр Плешивцев, который, согласно открытым источникам, в 2013 году работал заместителем министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области.
Все кандидаты предоставили всю необходимую информацию о себе. По мнению членов конкурсной комиссии, претенденты на вакантную должность соответствуют заявленным требованиям и допущены к дальнейшему участию в конкурсе.
Как ранее сообщало информагентство, конкурс проходит в три этапа. Второй и третий этапы пройдут ориентировочно 12 и 26 августа текущего года. Впереди у претендентов тестирование и устное собеседование.
Это кресло, напомним, стало вакантным в апреле текущего года после увольнения по собственному желанию Алексея Конотопкина, который руководил региональным фондом капремонта с 2016 года. Исполняющим обязанности после увольнения Конотопкина был назначен Сергей Сивоконь. В разные годы он работал вице-мэром Волгограда, заместителем главы администрации Городищенского района, главой Городища. Последнее время он трудился в должности заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
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