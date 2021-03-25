В «Билайн ТВ» появились культовые фильмы и сериалы студии NBC Universal





Билайн расширил ассортимент фильмов для пользователей «Билайн ТВ» с подписанием соглашения со студией NBC Universal Global Distribution.

«Билайн ТВ» может смотреть с разных устройств абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Как сообщила пресс-служба Билайн, после подписание нового лицензионного договора с NBC Universal пользователи «Билайн ТВ» получат доступ к сотням популярных фильмов из медиатеки студии NBC Universal на основе аренды или бессрочной покупки в сервисе.

Сейчас зрителям «Билайн ТВ» доступно более 200 фильмов различных жанров. Например, получившая Оскар драма киностудии Universal Pictures о Первой мировой войне «1917» (16+), научно-фантастическая трилогия «Назад в будущее» (12+), а также анимационные кинохиты: три мультильма франшизы «Гадкий Я» (0+), «Мадагаскар» (0+), «Кунг-фу панда» (0+) и «Шрек» (12+) и многие другие.

Зрители также смогут познакомиться со свежими релизами, не выходя из дома. Среди них – комедия-триллер «Дичь» (18+), комедия-драма «Король Стейтен-Айленда» (18+) и боевик-триллер «Договор молчания» (18+), в котором сыграл Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов».

Понравившийся фильм будет доступен для покупки или аренды. Цена варьируется в зависимости от выбранного контента.