В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧ

Общество 23.03.2021 08:08
0
23.03.2021 08:08
В 2020 году в Волгоградской области зарегистрировано 894 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе у жителей области – 668. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовало управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что в рамках реализации мероприятий плана по противодействию распространения ВИЧ на территории Волгоградской области в 2020 году медицинское освидетельствование проведено 574692 жителям области, охват населения области тестированием на ВИЧ-инфекцию составил 23,1% (в РФ – 19,2%).
Несмотря на общую тенденцию снижения числа тестируемого населения в Российской Федерации и в Волгоградской области из-за возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 7 муниципальных районах увеличилось количество жителей, обследованных на ВИЧ, в том числе в 5 районах в 1,5 и более раз.
В общем заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области составила 26,82 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже, чем в Российской Федерации (РФ – 37,5) и на 21% ниже аналогичного периода 2019 года.
Реклама
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детей22.03.2021 20:45
Общество 22.03.2021 20:45
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в Росимуществе22.03.2021 18:40
Общество 22.03.2021 18:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в Волгограде22.03.2021 16:40
Общество 22.03.2021 16:40
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелени22.03.2021 15:11
Общество 22.03.2021 15:11
Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов Волгограда22.03.2021 14:53
Общество 22.03.2021 14:53
Волгоградские малыши вернулись в детский сад после вспышки неизвестной болезни22.03.2021 12:42
Общество 22.03.2021 12:42
Всплеск заболевания бешенством животных зафиксирован в Волгоградской области22.03.2021 10:28
Общество 22.03.2021 10:28
Букет ковидных нарушений: в Волгограде временно закрыли "Шашлычную на ЖКО"22.03.2021 08:28
Общество 22.03.2021 08:28
Заброшенный ДК им. Кирова в Волгограде «съедает» бюджетные миллионы21.03.2021 20:58
Общество 21.03.2021 20:58
Волгоградка отсудила у строителей 800 тыс рублей за смерть отца от сброшенной с крыши балки21.03.2021 17:12
Общество 21.03.2021 17:12
За год пандемии в Волгоградской области от ковида умерли более 900 человек21.03.2021 15:21
Общество 21.03.2021 15:21
Осенью еще в 60 частных домов Волгограда придет "национальное достояние"21.03.2021 12:58
Общество 21.03.2021 12:58
Все меньше и меньше: Росстат подсчитал численность населения Волгоградской области20.03.2021 18:36
Общество 20.03.2021 18:36
«Я знаю о ней все»: волжане подозревают продавцов электроники во вторжении в частную жизнь20.03.2021 18:32
Общество 20.03.2021 18:32
Над «убитым» сквером в Волгограде поработают ландшафтные дизайнеры20.03.2021 16:33
Общество 20.03.2021 16:33
Реклама