В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧ





В 2020 году в Волгоградской области зарегистрировано 894 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе у жителей области – 668. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовало управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что в рамках реализации мероприятий плана по противодействию распространения ВИЧ на территории Волгоградской области в 2020 году медицинское освидетельствование проведено 574692 жителям области, охват населения области тестированием на ВИЧ-инфекцию составил 23,1% (в РФ – 19,2%).

Несмотря на общую тенденцию снижения числа тестируемого населения в Российской Федерации и в Волгоградской области из-за возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 7 муниципальных районах увеличилось количество жителей, обследованных на ВИЧ, в том числе в 5 районах в 1,5 и более раз.

В общем заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области составила 26,82 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже, чем в Российской Федерации (РФ – 37,5) и на 21% ниже аналогичного периода 2019 года.



