Отдыхать – не работать: что качают волгоградцы в городских парках





Парк «Раздолье» в пойме реки Царицы, Комсомольский сад в Центральном районе и сквер Саши Филиппова в Ворошиловском можно назвать самыми популярными местами отдыха волгоградцев. В этих парках они не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайт мобильного интернета. МегаФон проанализировал онлайн-трафик абонентов и назвал топ-5 популярных городских локаций, а также выяснил, куда уходят гигабайты на отдыхе, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

С начала 2021 года в популярных местах отдыха в городе волгоградцы скачали почти 100 тысяч гигабайт мобильного интернета. Этого хватит, чтобы четыре года без перерыва смотреть сериалы Netflix в HD-качестве или десять лет слушать музыку на Spotify или AppleMusic.

Топ-5 самых «качающих» локаций.

1. Парк «Раздолье» в пойме реки Царицы.

2. Комсомольский сад в Центральном районе.

3. Сквер имени Саши Филиппова в Ворошиловском.

4. Парк Аттракционов на Спартановке.

5. Экопарк на Ангарском пруду в Дзержинском.

Популярные городские локации все чаще становятся фоном для онлайн-трансляций. На них уходит примерно треть общего объема интернет-трафика. Аналитики отмечают, что в парках первой тройки в прямой эфир со своего смартфона выходит каждый десятый абонент, что в 3 раза превышает прошлогодние показатели.

Традиционно остаются востребованными мессенджеры, соцсети и стриминговые музыкальные сервисы. А вот ролики в YouTubе отдыхающие просматривают не так часто, как, например, совершают видеозвонки, число которых в этом году выросло почти в 2 раза.

«Потоковое медиа становится одним из самых популярных развлечений в сети. Высокие скорости 4G позволяют нашим абонентам оставаться в прямом эфире круглосуточно. С начала года жители региона скачали в общей сложности 18 тысяч терабайт, что равно 250 годам непрерывных интернет-трансляций. Объем трафика января-февраля на 43% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом 83% общего трафика проходит именно через сети 4G», – отметил директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.



