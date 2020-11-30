Смелые планы по строительству дорог озвучил губернатор Волгоградской области





В 2021 году возрастет объем финансирования строительства дорог в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, о планах по реализации крупных проектов сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Бочаров. Всего на дорожную отрасль в следующем году будет направлено свыше 1,1 млрд рублей.

Согласно принятому облдумой проекту бюджета региона на 2021 в первом чтении, в следующем году самый большой объем денежных средств пойдет на строительство первого этапа третьего пускового комплекса моста через Волгу (235 млн рублей). 114 млн рублей в казне предусмотрено на реконструкцию участка дороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» в Жирновском районе. В Волгограде планируется ремонт участка Третьей Продольной магистрали. Строительство дорог намечено в Суровикинском, Чернышковском, Старополтавском, Серафимовичском, Клетском, Ольховском, Нехаевском и других районах.

В ходе совещания Андрей Бочаров подчеркнул, что погодные условия позволяют в текущем году завершить проводимые дорожные работы. Глава региона поставил задачу профильным ведомствам в первом квартале 2021 года определить по итогам торгов подрядчиков для строительства новых дорожных объектов. Непосредственно к работам специалисты должны оперативно приступить при установлении благоприятной погоды.

Поскольку в ближайшие недели погода в регионе погода может быть неустойчивой, губернатор распорядился проверить готовность снегоуборочной техники предприятий и наличие реагентов. Особое внимание, по словам Бочарова, нужно обратить на готовность общественного транспорта, школьных и служебных автобусов.



