Здравоохранение

О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачи

Здравоохранение 19.10.2020 13:55
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19.10.2020 13:55


Накануне многодетную семью Левентуевых из Советского района Волгограда, наконец, навестили медики из детской поликлиники №31. Как рассказала ИА «Высота 102» 60-летняя Наталья Ивановна, у троих ее несовершеннолетних внуков взяли тесты на коронавирус, чего семья добивалась неделю. Правда, из взрослой поликлиники пока никто не приходил и бабушку детей до сих пор не протестировали на COVID-19. «Но мы не теряем надежды, пытаемся дозвониться, чтобы тест взяли и у меня. Все-таки у меня уже возраст, а нам все время говорят, что пожилым людям уделяется особое внимание», - говорит волгоградка. 
Напомним, об этой вопиющей истории ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную семью с коронавирусным больным".  У дочери Натальи Ивановны 9 октября обнаружили коронавирус. Семья с тремя детьми – 3-летней внучкой, 15-летним и 17-летним внуками закрылись дома, сообщив предварительно в детский сад, школу и колледж о произошедшем. И стали ждать, когда контактировавшим с больной членам семьи сделают тесты и назначат лечение. Когда поняли, что, по всей вероятности, про них забыли, попытались вновь напомнить о себе, безуспешно названивая в детскую поликлинику №31 и во взрослую поликлинику №11. И вот только вчера, наконец, про детей медики вспомнили. Теперь осталось проявить внимание и к их бабушке. 

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