Общество

Новой жертвой коронавируса стала 46-летняя жительница Волгоградской области

Общество 12.09.2020 13:39
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12.09.2020 13:39


В региональном штабе раскрыли подробности очередного летального случая от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», не пережила инфекцию 46-летняя жительница Жирновского района. Скорую помощь она вызвала спустя шесть дней после появления признаков недомогания. В Жирновскую ЦРБ ее госпитализировали с двусторонней пневмонией, где она скончалась. Женщина имела заболевания сердечно-сосудистой системы и неврологического профиля. Всего в регионе уже 123 человека умерли от коронавируса. 

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