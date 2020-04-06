На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусов





С 7 апреля в Волгограде начнут работать еще 7 специальных маршрутов общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, количество функционирующих маршрутов увеличится в итоге до 20. Данные меры приняты в целях доставки на работу сотрудников предприятий, которые возобновят свою деятельность в соответствии с сегодняшним поручением губернатора Волгоградской области.

Напомним, в ходе видеоселектора с главами муниципальных образований Андрей Бочаров отметил необходимость предоставить право работать ряду предприятий и субъектов бизнеса при условии обеспечения работодателем строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

С 7 апреля в Волгограде начинают работать:

- специальный троллейбусный маршрут «Грамши - Тулака»;

- специальный трамвайный маршрут «Школа №36 - Детский центр»;

- специальный трамвайный маршрут «Обувная фабрика - Детский центр»;

- специальный трамвайный маршрут «Жилгородок – Детский центр»;

- специальный автобусный маршрут «Химзавод – Ж/д вокзал»;

- специальный автобусный маршрут «Пос. Верхнезареченский - пл. Дзержинского»;

- специальный автобусный маршрут «Пос. Татьянка-2 - Пос. Заря».

Ежедневно на дополнительных спецмаршрутах будет задействовано до 80 единиц подвижного состава. Общее количество подвижного состава на волгоградских спецмаршрутах общественного транспорта составит свыше 300.







