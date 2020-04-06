На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусов

Общество 06.04.2020 16:44
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06.04.2020 16:44
С 7 апреля в Волгограде начнут работать еще 7 специальных маршрутов общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, количество функционирующих маршрутов увеличится в итоге до 20. Данные меры приняты в целях доставки на работу сотрудников предприятий, которые возобновят свою деятельность в соответствии с сегодняшним поручением губернатора Волгоградской области.
Напомним, в ходе видеоселектора с главами муниципальных образований Андрей Бочаров отметил необходимость предоставить право работать ряду предприятий и субъектов бизнеса при условии обеспечения работодателем строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
С 7 апреля в Волгограде начинают работать:
- специальный троллейбусный маршрут «Грамши - Тулака»;
- специальный трамвайный маршрут «Школа №36 - Детский центр»;
- специальный трамвайный маршрут «Обувная фабрика - Детский центр»;
- специальный трамвайный маршрут «Жилгородок – Детский центр»;
- специальный автобусный маршрут «Химзавод – Ж/д вокзал»;
- специальный автобусный маршрут «Пос. Верхнезареченский - пл. Дзержинского»;
- специальный автобусный маршрут «Пос. Татьянка-2 - Пос. Заря».
Ежедневно на дополнительных спецмаршрутах будет задействовано до 80 единиц подвижного состава. Общее количество подвижного состава на волгоградских спецмаршрутах общественного транспорта составит свыше 300.
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