Власти Волгоградской области перевыполнили план по обучению предпенсионеров

Общество 12.11.2019 17:44
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12.11.2019 17:44
План по профессиональной переподготовке предпенсионеров Волгоградской области перевыполнен на 23%. О бодрых темпах реализации программы обучения граждан, которым до пенсии осталось не более 5 лет, сегодня в облдуме отчитался председатель комитета по труду и занятости населения региона Дмитрий Локтионов, сообщает ИА «Высота 102». Всего обучение в учреждениях образования в 2019 году прошли чуть более 1000 предпенсионеров, проживающих в области. Подавляющее большинство из них (94%) – получили новые «корочки» для успешного продолжения работы на своем предприятии и только 6% - для трудоустройства на новом месте. За обучение граждан платит администрация региона. В этом году между исполнительной властью и учебными заведениями заключены контракты на сумму 39 млн рублей. Мероприятия выполняются в рамках национального проекта «Демография».
Всего в Волгоградской области проживает несколько десятков тысяч предпенсионеров. Самые распространенные профессии, азы которых, по словам профильного чиновника, осваивают будущие получатели пенсий - соцработник, бухгалтер, библиотекарь, воспитатель, специалист по закупкам, делопроизводитель, медсестра, ветврач, водитель автомобиля.
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