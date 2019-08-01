УФАС возбудило дело в отношении «Управление отходами - Волгоград»

Общество 01.08.2019 09:36
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01.08.2019 09:36
Федеральная антимонопольная служба усматривает в действиях ООО «Управление отходами - Волгоград» признаки создания доминирующим хозяйствующим субъектом препятствий доступу на товарный рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов компаниям, работающим в этой сфере, сообщает ИА «Высота 102». По информации регуправления ФАС, дело возбуждено по признакам нарушения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами пункта 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ.
Поводом к возбуждению антимонопольного дела послужило письмо ФАС России и представленная по запросу УФАС ООО «Управление отходами - Волгоград» информация, из которой установлено, что региональный оператор в нарушение постановления Правительства РФ № 1133 от 03.11.2016 своевременно не провел торги на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, по результатам которых формируются цены на эту услугу.
Действующим законодательством предусмотрено, что цены на эти услуги для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, в том числе, если в зоне его деятельности образуется более 30 процентов твердых коммунальных отходов. В реальности же регоператор заключал договоры на вывоз отходов с компаниями на основании договоров. То есть, получается, выбирал себе партнеров по собственному усмотрению. Тогда как в соглашении, заключенном регоператором с комитетом ЖКХ администрации Волгоградской области, содержится обязательный пункт о проведении конкурсов по выбору транспортировщиков отходов.
Потребителями услуг ООО «Управление отходами - Волгоград» являются население и юридические лица Волгоградской области, у которых в настоящее время отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, поскольку ООО «Управление отходами - Волгоград» является единым региональным оператором на территории всей Волгоградской области.
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