Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве

Аналитика 10.07.2019 20:00
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10.07.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: война волгоградских бизнесменов закончилась убийством и длительными сроками заключения, «бесконечная» реконструкция бассейна у стадиона «Волгоград Арена» однажды может завершиться, у пляжа-помойки разместили добрые плакаты о любви к родному городу и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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