





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: война волгоградских бизнесменов закончилась убийством и длительными сроками заключения, «бесконечная» реконструкция бассейна у стадиона «Волгоград Арена» однажды может завершиться, у пляжа-помойки разместили добрые плакаты о любви к родному городу и другие темы дня.





Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



