«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляет





«Ростелеком» принял участие в музыкально-развлекательном фестивале «Вдохновляйся 2019» на центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для праздничного настроения «Ростелеком» приготовил для волгоградцев множество сюрпризов: музыкальную площадку «Народное караоке», мгновенную фотостудию, конкурсы и призами, воздушные шары с фирменным логотипом. Тут же можно было познакомиться с услугами компании, протестировать и подключить их, узнать о действующих тарифах и акциях.

«Музыкальная площадка «Ростелекома» оказалась самой веселой и интересной. Попробовали все: и в караоке попели, и цифровое телевидение посмотрели, оценили скорость интернета и даже оставили заявку на подключение «Умного дома». Хотим, чтобы наша старенькая бабушка была под присмотром. Спасибо за отличное настроение и качественные услуги», – вспоминает житель города Волгограда Сергей Васильев,

По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, компания стремится, чтобы у волгоградцев было еще больше поводов для восхищения и гордости за свой город-герой: «Проведенная реконструкция сделала ее современным, красивым, благоустроенным и функциональным объектом городской инфраструктуры, не уступающим лучшим набережным России. Наша компания разрабатывает и внедряет цифровые решения и услуги, также направленные на создание комфортной и безопасной городской среды».

Центральная набережная в Волгограде – важный культурный объект и лицо города. Для жителей она имеет инфраструктурное значение как место семейного отдыха и проведения различных массовых мероприятий. Длительное время верхняя терраса набережной находилась на реконструкции. После масштабных работ ремонту и благоустройству обновленная набережная вновь встречает волгоградцев и гостей города.

«Ростелеком» в Волгограде регулярно реализует культурно-массовые инициативы для населения, в том числе поддерживает спортивные и культурные мероприятия, проводит бесплатные кинопоказы, лекции и мастер-классы.





