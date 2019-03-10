Общество

В Волгограде музей-заповедник «атаковали» сотни масленичных кукол

Общество 10.03.2019 12:55
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10.03.2019 12:55



Сегодня в «Старой Сарепте» открылась выставка, посвященная главному символу проводов зимы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника, на экспозиции представлено около 330 масленичных кукол. Авторами работ выступили волгоградцы, принявшие участие в конкурсе «Кукла – это серьезно». Некоторые работы выполнены в традиционном народном стиле, другие – в современном или даже авангардном, есть миниатюрные работы и ростовые. Выставка продлится до 17 марта.
Областной конкурс на лучшую масленичную куклу музей-заповедник «Старая Сарепта» проводит ежегодно.  К участию приглашаются все желающие. При изготовлении куклы допускается использование любых материалов. 



По традиции на территории музея-заповедника сегодня, в последний день масленичной недели, проходят народные гулянья. Гостей встречают тематической экскурсией, в ходе которой они узнают об особенностях масленичной недели и старинных праздничных угощениях. 



Маленькие горожане с удовольствием принимают участие в мастер-классе по изготовлению куклы-веснянки. На улице всех желающих ждут народные забавы - бой мешками, перетягивание каната и состязание на столбоходах.


На ярмарке мастеров-ремесленников гости праздника выбирают себе сувениры и делают селфи на тематической фотозоне. Завершатся проводы Масленицы традиционными блинными угощениями и сжиганием чучела.
Фото: Валерия Демина.

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