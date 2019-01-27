Общество 27.01.2019 11:29
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27.01.2019 11:29
Сложная ситуация из-за погоды вновь сложилась на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от Камышина до соседнего региона, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.
В настоящее время на трассе бушует низовая метель, видимость не превышает 10 метров. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться сегодня от поездок в этом направлении. Всем перевозчикам, а также диспетчерам вокзалов разосланы уведомления о необходимости приостановить движение пассажирских автобусов от Камышина до Саратова.
Напомним, что из-за сложных погодных условий два дня назад на этом участке трассы вводилось ограничение движения для автобусов и большегрузов.
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