



Сложная ситуация из-за погоды вновь сложилась на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от Камышина до соседнего региона, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

В настоящее время на трассе бушует низовая метель, видимость не превышает 10 метров. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться сегодня от поездок в этом направлении. Всем перевозчикам, а также диспетчерам вокзалов разосланы уведомления о необходимости приостановить движение пассажирских автобусов от Камышина до Саратова.

Напомним, что из-за сложных погодных условий два дня назад на этом участке трассы вводилось ограничение движения для автобусов и большегрузов.